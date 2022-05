Viime viikolla Ukrainassa julki tullut sotatappio sai venäläisbloggarit kritisoimaan rajusti sotilasjohtoa.

Venäjän joukkojen viime viikolla Itä-Ukrainassa kärsimä lähes katastrofaalinen sotatappio näyttää viimein herättäneen myös maan omat sotakommentaattorit kritisoimaan armeijan heikkoja suorituksia.

Venäläiset menettivät Siverskyi Donets -joella Bilohorivkan lähellä arviolta kokonaisen pataljoonan taisteluosaston Ukrainan tykistön murhaavassa tulessa viikko sitten.

Lue lisää: Ukraina tuhosi jokea ylittäneen pataljoonan – epäillään jopa sodan pahimmaksi venäläistappioksi

Lennokkikuvista tapahtumapaikalta on päätelty, että jopa liki 500 venäläissotilasta saattoi kuolla ja yli 80 ajoneuvoa tuhoutua, joukossa myös lukuisia taistelupanssarivaunuja. Arvioon päätyi ajatushautomo Institute for the Study of War viikonloppuna.

Joissakin arvioissa on jopa esitetty, että venäläissotilaita olisi menehtynyt jopa yli tuhat, sillä joenylitysyrityksiä tapahtui useampia.

Ehkä merkittävintä ISW:n mukaan on se, että uutinen tappiosta on ensi kertaa läpäissyt venäläisen sotapropagandan, jossa sota on tähän asti esitetty menestykseksi, ja omia joukkoja on ylistetty.

Kritiikkiä ovat esittäneet venäläiset sotabloggarit, joilla on laaja seuraajakunta Telegram-viestipalveluissa. Telegram on noussut sotaa seuraavien tärkeäksi tiedonlähteeksi myös Venäjällä, jossa valtiollinen media on täysin Kremlin propagandan kyllästämä.

Venäläiskalustoa lojui tien sivussa Ukrainan iskun jäljiltä.

Tähän asti myös nämä bloggarit ovat toistaneet virallista linjaa, mutta nyt siihen tuli muutos.

– Olen ollut hiljaa pitkään, totesi yli kahden miljoonan seuraajan Telegram-blogisti Juri Podoljaka viime perjantaina postaamallaan videolla.

– Kärsivällisyyteni loppui Bilohorivkan tapahtumiin, kun typeryyden – painotan, venäläiskomentajien typeryyden – takia poltettiin kokonainen pataljoonan taisteluosasto, mahdollisesti kaksi, hän jatkoi New York Timesin käännösten mukaan.

Lue lisää: Karut arviot Venäjän kokemista tappioista ”kuoleman­joella” – jopa tuhat sotilasta menehtyi

Hän piikitteli myös Kremlin hokemaa, että sota sujuisi suunnitelmien mukaan.

– Kyllä, ymmärrän, että on mahdotonta, että sodassa ei tulisi ongelmia. Mutta kun samat ongelmat jatkuvat kolme kuukautta eikä mikään muutu, niin minä henkilökohtaisesti ja miljoonat Venäjän federaation kansalaiset alkavat esittää kysymyksiä sotilasoperaation johtajille.

Venäjä on kerrottu onnistuneen aiemmin Izjumissa toisessa joen ylityksessä, mutta Siverskyi Donets -joella Ukraina aavisti aikeet ja sai tuhottua rakennetut ponttoonisillat.

Nimimerkillä Starshe Eddy tunnettu toinen suosittu bloggaaja kirjoitti Telegramissa New York Timesin mukaan, että komentajien toiminta ”ei ole typeryyttä vaan suoraa sabotaasia”, kun nämä onnistuivat altistamaan niin ison joukon tulitukselle.

Tällä viitataan todennäköisesti länsimaistenkin asiantuntijoiden havaintoon, että venäläisjoukot ajettiin jälleen kerran tiiviiseen rykelmään, joka oli helppo tuhota.

Siverskyi Donets -joen tappion jälkeen venäläisten etenemisen alueella on kerrottu pysähtyneen.

Vladlen Tatarski -nimimerkillä tunnettu bloggari syytti myöskin ”näitä kenraaleja” ja heidän taktiikkaansa.

– Ennen kuin saamme tietoomme sen sotilaallisen neron, joka laittoi pataljoonan taisteluosaston joelle, ja hän vastaa siitä julkisesti, meillä ei voi olla sotilaallista uudistusta, hän kirjoitti.

Nimimerkki on aiemmin yhdistetty venäläiseen Wagner-palkkasoturijärjestöön. Jo aiemmin on raportoitu, että Wagner-sotilaiden keskuudessa on levinnyt kritiikkiä Venäjän suorituksesta Ukrainassa.

Huomattavaa on, että kaikki syytökset kohdistuvat Venäjän operaatiojohtoon, ei varsinaisiin poliittisiin päätöksentekijöihin.

Verhottua, laajempaa kritiikkiä voi kuitenkin nähdä viittauksissa armeijan uudistuksiin sekä siinä, että etulinjan venäläisjoukoilta katsotaan ”puuttuvan katastrofaalisesti” tärkeää kalustoa kuten tiedustelulennokkeja ja pimeänäkölaitteita.

Kuvista on päätelty, että erilaisia ajoneuvoja tuhoutui jopa yli 80.

ISW arvioi bloggareiden suunnanmuutosta mahdollisesti merkittäväksi.

Kirjoituksista on ISW:n mukaan luettavissa turhautumista siihen, että Kremlin propaganda estää bloggareitakin ymmärtämästä, mitä rintamalla tapahtuu. Nyt heidän ulostulonsa voi levittää laajempaakin epäluottamusta viralliseen tarinaan sodasta.

– Vaikutukset ovat epävarmoja, mutta vahvoja. Ihmiset jotka elävät tiukasti sensuroidun hallinnon alaisuudessa luottavat usein yksilöihin, jotka vaikuttavat olevan riippumattomia, mutta jotka yleisesti ovat hallinnon linjoilla, ISW:n analyysissa kirjoitetaan.

– Näiden laajalti luettujen sotabloggareiden kommentointi saattaa kiihdyttää venäläisten keskuudessa epäilyjä Venäjän mahdollisuuksista tai ainakin sen sotilasjohtajien pätevyydestä tässä sodassa.