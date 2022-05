Suomalainen syöpäkeskuksen lääkäri katsoi kuvaa Putinista – tässä huomiot

Vladimir Putinin terveydentilasta on esitetty jälleen uusia väitteitä, jotka ovat lähteneet kiertämään laajalle. Viimeisin vahvistamaton huhu on, että Putinilla olisi syöpä. Suomalainen lääkäri katsoi tuoretta kuvaa Putinista ja kertoi ajatuksensa.

Tummat läikät poskilla. Turvonneet kasvot. Kiukuttelu.

– Hänellä (Putin) on leukemia, ja hän on vakavasti sairas, sanoo oligarkki ”Juri” salaa äänitetyllä tallenteella.

Näin "Juria" siteeraa amerikkalainen New Lines Magazine. Lehden mukaan nauhalla puhuu Kremlin valtaapitävät hyvin tunteva venäläinen liikemies, joka oli kertonut näkemyksistään läntisille liikekumppaneilleen.

Yksi kuulijoista nauhoitti keskustelun salaa ja toimitti äänitteen New Linesille. Ehtona oli, ettei osanottajien henkilöllisyyksiä paljasteta. Lähde myönsi pettäneensä kollegansa luottamuksen – mutta sanoi tehneensä sen, koska "inhoaa" Ukrainassa käytävää sotaa.

Vladimir Putin juhlimassa voitonpäivää 9. toukokuuta Moskovassa.

New Linesin juttu ilmestyi viime viikon lopulla ja levisi nopeasti suurissa tiedotusvälineissä kuten brittiläisissä Sky Newsissä, Independentissä ja The Timesissä. Uutiseen tarttuivat hanakasti myös intialaiset lehdet. Yhdysvalloissa juttua siteerasi muun muassa New York Post.

Tuoreet väitteet Putinin terveydentilasta ovat vahvistamattomia. Kreml ei ole kommentoinut niitä virallisesti.

New Lines Magazine on vasta lokakuussa 2020 perustettu lehti, jota julkaisee The Newlines Institute for Strategy and Policy -ajatuspaja Washington DC:ssä. Se kuvailee keskittyvänsä Yhdysvaltain ulkopolitiikan ja muslimivaltaisten maiden geopolitiikan yhtymäkohtiin.

Vielä kattavamman "sairauskertomuksen" julkaisi venäläinen Proekt-sivusto huhtikuun alussa. Jutussa kerrotaan, että Putinin mukana kulkee jatkuvasti liuta lääkäreitä, joista yksi on syöpähoitojen ammattilainen.

Proekt ilmoittaa olevansa tutkivan journalismin julkaisu. Sen mukaan Putin vierailee säännöllisesti hulppeassa yksityissairaalassa Krylatskojessa, Moskovan länsipuolella. Sairaala on jutun mukaan erikoistunut Venäjän valtaapitävien hoitoon.

Väitteet Putinin vakavasta sairastumisesta ja mahdollisesta verisyövästä nousivat uusille kierroksille toukokuun alussa, kun presidentti jätti väliin perinteisen jääkiekon näytösottelun Sotshissa.

Jääkiekon perinteinen näytösottelu järjestettiin jo 11. kerran. Putin oli ennen tätä vuotta ollut mukana yhdeksän kertaa.

Pelaamisen sijaan Putin lähetti jääkiekkofaneille videotervehdyksen, josta lännessä huomioitiin lähinnä turpea olemus ja tummat läikät presidentin poskilla.

Putinista kuvattiin videotervehdys.

Ylilääkäri Ulla Wartiovaara-Kautto Hus Syöpäkeskuksesta sanoo IS:lle, että syöpähoitoihin liittyy mahdollisuus pigmenttihäiriöihin.

– Ne eivät kuitenkaan ole mitenkään tarkkoja merkkejä eikä akuuttia leukemiaa voi päätellä kenenkään kasvoista.

Mahdolliset mustelmat tai muut jäljet verenvuodosta tulevat yleensä raajoihin.

– Olen nähnyt sen kuvan, ja se ei herätä minussa mitään tarkkoja merkkejä leukemiasta.

Putinin kasvojen turvotusta on ihmetelty jo pidempään. Se saattaa viitata kortisonihoitoihin.

– Tietyn mallinen turvotus, joka tässäkin näkyy, yhdistetään herkästi kortisonihoitoon, Wartiovaara-Kautto sanoo.

– Sitä mekin käytämme paljon monen verisyövän hoidossa. Pelkästään senkään perusteella ei silti voida päätellä, että kyseessä on juuri leukemia tai myelooma.

– Kortisonia kuitenkin käytetään enemmän verisyöpien kuin kiinteiden kasvainten hoidossa. Pitää kuitenkin muistaa, että kortisonia käytetään myös muiden sairauksien kuin syöpien hoitoon.

Putin osallistui reilu viikko sitten Moskovassa voitonpäivän paraatiin. "Kovan kundin" mainetta vuosikaudet ylläpitänyt presidentti oli ainoa, joka istui viltin alla kädet ristissä.

Aiheuttavatko mahdolliset hoidot palelemista?

– Sekään ei liity verisyöpiin sellaisenaan, mutta jos saa syöpähoitoja, voi herkemmin saada kuumetta. Ja silloinhan ihminen helposti palelee. Jotkut syöpälääkkeet voivat myös altistaa palelulle.

Proektin mukaan lähde Krylatskojessa kuvaili, kuinka sairaalan johtajat tervehtivät Putinia aina tämän saapuessa, ennen kuin presidentti jätetään vain hänelle varattujen lääkärien käsiin.

Yhden lääkäreistä kerrotaan olevan Dmitri Verbovoy, joka on jutun mukaan elvytysspesialisti akuuteissa sairauksissa, onnettomuuksissa ja myrkytystapauksissa.

Proektin hurjimpiin väitteisiin tarttui myös The Times. Niiden mukaan Putin ottaa myös "kokeellisia hoitoja" kylpemällä nuorien peurojen sarvista valutetussa veressä.

Huhujen alkaessa lähestyä unkarilaiseen kreivittäreen Elisabet Bathoryyn liitettyä kylmäävää legendaa nuorten naisten veressä kylpemisestä, on niihin viimeistään silloin syytä suhtautua varauksella.

– Eihän tietenkään mitään sellaisia "hoitoja" tehdä täällä suunnalla. Ei se oikein kuulosta sellaiselta, että siihen uskoisin millään tasolla, Wartiovaara-Kautto toteaa.

– Kortisonihoidon tunnettu sivuvaikutus on kuitenkin psyyken muutokset. Se altistaa masennukselle ja sekavuudelle, hän lisää.

– Siinä voi mennä ihan psykoosiinkin.

New Lines Magazinen haltuunsa saamalla nauhalla "Juri" kuvailee presidentti Putinin hyökkäyssotaa niin ikään järjenvastaiseksi.

– Hän tuhosi Venäjän talouden, Ukrainan talouden ja monta muuta taloutta - täysin.

Mediatietojen mukaan "Juri" on energia-alan pohatta, joka oleskelee Venäjän ulkopuolella. New York Postin mukaan hänen varallisuutensa riittää 200 rikkaimman venäläisen liikemiehen listalle.

Eräs eurooppalainen entinen turvallisuusalan johtaja vahvisti New Linesin mukaan toimitukselle, että "Juri" kuului vuonna 2014 arviolta 30–40 henkilön "sisäpiiriin", joita Putin briiffasi etukäteen edessä olevasta Krimin valloituksesta.

– Hänen tarkoituksenaan oli avata sotatoimien motiivia ja sitä, miksi se olisi ainoa keino, ex-virkailija kommentoi lehden mukaan.