Viron Ilveksen Suomi-ryöpytys ihmetytti paikalla olleita suomalaisia – ”Hänellä on paljon hampaan­kolossa”

Kun Viron entinen presidentti Toomas Hendirk Ilves vuodatti täyslaidallisen Suomea vastaan Tallinnan konferenssissa, paikalla olleet suomalaiset hämmästyivät. Tutkija Charly Salonius-Pasternak antoi Ilvekselle välittömän kuitin puhujalavalta.

Tallinna, Viro

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves yllätti Tallinnassa sunnuntaina, kun hän päätti antaa tulla ulos kaikki vanhat Suomi-kaunansa Euroopan turvallisuuskysymyksiin keskittyneessä Lennart Meri -konferenssissa.

Purkauksen ajankohdan valinta herätti ihmetystä paikalla olleissa suomalaisissa korkean tason diplomaateissa ja tutkijoissa, sillä Ilveksen ryöpytys osui yksiin Suomen historiallisen Nato-päätöspäivän kanssa.

Ilveksen kritiikin kärki osui Suomen entiseen presidenttiin Tarja Haloseen ja entiseen ulkoministeriin Erkki Tuomiojaan (sd.), joita Ilves syytti eri tavoin Baltian maiden väheksymisestä sekä Moskovan tahdon myötäilystä.

Lue lisää: Viron Ilves kehotti Suomea ”kokeilemaan nöyryyttä” Natossa – luetteli kaikki vanhat kaunansa Halosesta ja Tuomiojasta

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak oli Tallinnan paneelissa puhujalavalla, kun Ilves piti Suomea arvostelleen monologinsa tapahtuman yleisön joukosta.

Kun panelisteilta pyydettiin reaktiota Ilveksen sanomisiin, Salonius-Pasternak kuittasi lyhyesti näin:

– Voisin sanoa vain, että ehkä me olemme onnekkaita, että aivan kuten Virossa, Latviassa ja Liettuassa, niin meillä on uutta poliitikkosukupolvea, kuten esimerkiksi Suomen pääministeri. Uskaltaisin sanoa, että heillä on ehkä hieman erilainen suhtautuminen näihin asioihin kuin heitä edeltävillä sukupolvilla, Salonius-Pasternak sanoi.

Charly Salonius-Pasternak vastasi Ilvekselle muistuttamalla, että sekä Baltian maissa että Suomessa on nyt vallassa uutta poliitikkosukupolvea, joilla on erilaisia näkemyksiä edeltäjiinsä verrattuna.

Paikalla olleilta ei jäänyt huomaamatta Salonius-Pasternakin kommenttiin sisältynyt piiloviittaus siihen, että myös Ilves itse kuuluu jo aiempaan poliitikkosukupolveen.

Viron nykyinen presidentti Alar Karis kuittasi Ilveksen sanat niin ikään monimerkityksellisesti:

– Eli aivan kuten poliitikot kehittyvät, niin myös maat kehittyvät.

(Ilveksen puheenvuoro ja Salonius-Pasternakin vastaus näkyvät videolla noin 1.02.30 alkaen.)

Tallinnan konferenssissa oli läsnä suuri joukko kansainvälisen politiikan nykyisiä ja aiempi merkkihenkilöitä sekä Yhdysvalloista että Euroopasta – Natosta ja Euroopan unionista. Suomesta oli paikalla muun muassa veteraanidiplomaatti Jaakko Iloniemi.

Iloniemi oli avoimen hämmästynyt Ilveksen purkauksesta.

– Hänellä näyttää olevan paljon syvällä hampaankolossa, ja se tulee aika ajoin esille, Iloniemi sanoi.

– Oli kuitenkin yllättävää, että hän halusi tällaisessa tilaisuudessa purkaa kiukkuaan. Kun yleinen ilmapiiri oli sellainen, että kaikki muut onnittelivat Suomea Nato-jäsenyyden hakemisesta, niin hän ryhtyi kaivamaan esille sinänsä tosiasioita, epämiellyttäviä asioita. Ei niiden paikka ollut tässä tilaisuudessa, Iloniemi sanoi.

Viron nykyinen presidentti Alar Karis johti paneelia, jonka aikana Toomas Hendrik Ilves piti Suomi-purkauksensa ylsiön joukosta.

Ilveksen viittaus vuoden 1997 sotaharjoitukseen ja Suomen väitettyyn rooliin Yhdysvaltain ja Viron kahdenvälisen harjoituksen ”romuttamisessa” tuli uutena asiana esille Iloniemelle. Myöskään paikalla ollut toinen suomalainen emeritusdiplomaatti Hannu Himanen ei heti osannut yhdistää, mihin Ilves tällä viittasi.

Himanen oli niin ikään ihmeissään Ilveksen monologista.

– Hänellä on selvästikin trauma. Kun kaikki muut kehuivat täällä Suomea ja Ruotsia, hän haluasi muistuttaa, että meidän pitää putsata menneisyytemme, Himanen sanoi.

Hannu Himanen istui sunnuntaina Tallinnassa Lennart Meri -konferenssin yleisön joukossa.

Himasen mukaan Ilveksen ulostulo juuri nyt vaikutti harkitulta, sillä hänellä oli vanhojen tapahtumien päivämäärät tarkkaan muistissa. Tilaisuudesta kuvatulla videolta käy myös ilmi, että Ilves käytti puheenvuoronsa aikana apunaan tietokoneelle tehtyjä muistiinpanoja.

Himasen mukaan Ilveksellä näyttää olevan tarve käydä aika ajoin läpi asioita, jotka liittyvät etenkin presidentti Haloseen.

– Jätän Ilveksen purkauksen täysin omaan arvoonsa. Siinä missä presidentti Halosen näkemykset eivät edusta yleisesti suomalaisten näkemyksiä, eivät myöskään presidentti Ilveksen näkemykset edusta virolaisten näkemyksiä, Himanen sanoi.