Väite: Putin vaihtoi vakoojat pahamaineiseen sotilas­tiedusteluun – nyt johdossa on ”brutaali” erikois­joukkojen mies

Venäläistoimittajien mukaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n sijaan Ukraina-tiedustelusta vastaa sotilastiedustelupalvelu.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on syrjäyttänyt Ukrainan sodan tiedustelusta vastanneen turvallisuuspalvelu FSB:n. Nyt Ukraina-tiedustelusta vastaa sotilastiedustelupalvelu GRU, joka toimii asevoimien alaisuudessa, venäläiset tutkivat toimittajat Irina Borogan ja Andrei Soldatov kirjoittavat Center for European Policy Analysis -ajatushautomon sivuilla. Muutoksen syynä kerrotaan olevan Putinin tyytymättömyys etenkin ennen sotaa saatuun tiedusteluun, jota on syytetty Venäjän vaikeuksista sodassa.

Tekstistä ovat uutisoineet myös muun muassa The Times ja Telegraph.

Ukrainaan liittyvästä tiedustelusta vastaa toimittajien mukaan Vladimir Aleksejev, joka on GRU:n ensimmäinen varajohtaja. Julkinen viittaus tähän saatiin, kun Tsargrad TV, joka on Kreml-myönteinen, esitti ohjelman, jonka otsikko kuului ”Voiton kenraalit: ketkä ovat Venäjän erikoisoperaation johdossa?” Venäjä puhuu yhä Ukrainan tapahtumista erikoisoperaationa eikä sotana.

Toimittajien mukaan useat ohjelmassa mainituista nimistä olivat katsojille tuttuja, mutta yksi nimi pisti silmään: Aleksejev. Ohjelmassa hänen kerrottiin ensimmäistä kertaa vastaavan Ukraina-tiedustelusta.

Aleksejevin kerrotaan aloittaneen uransa GRU:n alaisissa Spetznaz-erikoisjoukoissa ja myöhemmin hän siirtyi johtamaan erikoisjoukkoja. Vuonna 2011 hänestä tuli ensimmäinen varajohtaja.

”Aleksejev osallistui sotilastoimintaan Syyriassa ja hän oli mukana Donbasin konfliktissa. Kollegat pitävät häntä brutaalina ja itsevarmana, jopa rämäpäisyyteen saakka,” toimittajat kirjoittavat.

GRU on yhdistetty muun muassa salamurhayrityksiin ja kyberhyökkäyksiin.

Länsimaat ovat syyttäneet GRU:ta Britanniassa asuneen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkyttämisestä. Molemmat selvisivät hengissä myrkytyksestä, mutta sivullinen nainen kuoli.

Myös esimerkiksi yksi niistä neljästä miehestä, joita syytetään matkustajakoneen alasampumiseen liittyen, työskenteli tutkijoiden mukaan GRU:lle. Mies on kiistänyt liittyvänsä Malaysian Airlinesin koneen ampumiseen. Lento MH17 ammuttiin alas Ukrainan yllä vuonna 2014. Turmassa kuoli 298 ihmistä.

GRU on myös yhdistetty Yhdysvalloissa vuoden 2016 presidentinvaaleihin sekaantumiseen. Aleksejev on venäläistoimittajien mukaan yksi niistä, joita vastaan Yhdysvallat on asettanut pakotteita.