Aftonbladet: Ruotsi lähettää Nato-hakemuksensa yhdessä Suomen kanssa

Ruotsalaislehti uutisoi nimettömien lähteiden pohjalta, että Ruotsin Nato-hakemus olisi jo valmis.

Aftonbladet uutisoi, että Ruotsin hallitus on jo valmistellut maan Nato-hakemuksen, mutta se on vielä allekirjoittamatta. Suunnitelmana oli lähettää se maanantaina tai tiistaina, mutta lehden mukaan hallitus on päättänyt odottaa, että Suomi lähettää hakemuksensa.

– Lähetämme hakemuksen yhdessä Suomen kanssa, eräs lähde kertoo.

Ruotsin sosiaalidemokraattien on määrä kertoa Nato-kannastaan myöhemmin sunnuntaina. Tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että puolue aikoo tukea jäsenyyden hakemista.

Huomenna Ruotsin parlamentti keskustelee jäsenyydestä, minkä jälkeen hallituksen odotetaan hyväksyvän jäsenyyden hakeminen.