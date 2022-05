10 kuollut ammuskelussa Yhdysvaltain Buffalossa – poliisi tutkii viharikoksena

Kuolleista ja haavoittuneista yhteensä 11:n kerrotaan olleen afroamerikkalaisia.

Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion Buffalossa 10 ihmistä on kuollut ja kolme loukkaantunut 18-vuotiaan miehen ammuskeltua päivittäistavarakaupassa, muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP kertovat. Mies antautui, ja on nyt pidätettynä.

Viranomaisten mukaan raskaasti aseistautunut mies matkusti kotikaupungistaan usean tunnin Buffaloon suorittaakseen hyökkäyksen, jonka hän lähetti suorana Twitch-videopalvelun kautta.

Epäilty oli varustautunut tekoonsa ainakin vartalopanssarilla, kypärällä sekä rynnäkkökiväärillä. Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut hyökkääjän henkilöllisyyttä.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI on kertonut tutkivansa tapausta viharikoksena. Kuolleista ja haavoittuneista yhteensä 11:n kerrotaan olleen afroamerikkalaisia.

– Tutkimme tapausta sekä viharikoksena että rasistisen motiivin vuoksi tehtynä väkivaltaisena ekstremistisenä tekona, kertoi FBI:n paikallisen osaston johtaja Stephen Belongia.

Buffalon poliisin päällikön Joseph Gramaglian mukaan epäilty piti poliisin saapuessa asetta omalla kaulallaan, mutta pudotti lopulta aseen ja antautui.

Gramaglia kertoi, että mies ampui kolmea ihmistä kaupan parkkipaikalla, minkä jälkeen hän hyökkäsi myymälän vartijana toimineen entisen poliisin kimppuun. Vartalopanssari suojasi hyökkääjää vartijan luodeilta.

Vartijan lisäksi hyökkäyksessä kuoli yhdeksän myymälän asiakasta. Lisäksi kolme myymälän työntekijää haavoittui. Viranomaiset uskovat haavoittuneiden selviävän.

Silminnäkijä, myymäläpäällikkö Shonnell Harris kertoi Buffalo Newsille kuulleensa tapahtumapaikalla jopa 70 laukausta ja kaatuneensa useita kertoja juostessaan myymälän läpi sen takauloskäynnille.

– Hän näytti siltä kuin hän olisi armeijassa, Harris kuvaili maastokuvioisiin vaatteisiin pukeutunutta hyökkääjää.

Twitch-videopalvelun edustaja kertoi, että hyökkääjä jakoi suoraa videomateriaalia teostaan palvelun kautta.

– Olemme poistaneet live-lähetyksen alle kaksi minuuttia sen jälkeen, kun hyökkäys oli alkanut, palvelun edustaja kertoi.

Twitchin edustajan mukaan he pyrkivät myös seuramaan videon uudelleenjakoa alustallaan.

Buffalon pormestari Byron Brown kertoi hyökkääjän matkustaneen "useita tunteja yhteisön ulkopuolelta tehdäkseen rikoksensa".

– Tämä päivä on aiheuttanut yhteisöllemme suurta tuskaa, Brown kertoi.