Erdoganin tiedottaja: Turkki ei yritä estää Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä

Tiedottajan mukaan Turkin tavoite on pikemminkin varmistaa, että "kaikkien jäsenten turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon."

Turkki ei yritä estää Suomen ja Ruotsin mahdollista Nato-jäsenyyttä, presidentti Recep Tayyip Erdoganin tiedottaja Ibrahim Kalin totesi lauantaina Reutersin mukaan.

Tiedottajan mukaan Turkin tavoite on pikemminkin varmistaa, että ”kaikkien jäsenten turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon.”

– Me emme sulje ovea. Mutta nostamme esille tämän asiana, joka koskee Turkin kansallista turvallisuutta, Kalin sanoi.

Erdogan sanoi perjantaina, ettei Turkki ei näe Suomen ja Ruotsin mahdollisia Nato-hakemuksia positiivisena asiana ja väitti, että Pohjoismaat toimivat ”koteina useille terroristiorganisaatioille”.

Lue lisää: Turkin Erdogan ei pidä Suomen ja Ruotsin Nato-aikeita positiivisina

Lue lisää: ”Ei minkäänlaisia ongelmia”, sanoi Haavisto vielä tiistaina – Erdoganin kanta Suomen Nato-jäsenyyteen oli täyskäännös

Kalin väitti, että Kurdistanin työväenpuolue PKK, jonka Turkki, Yhdysvallat ja Euroopan unioni on nimennyt terrorijärjestöksi, kerää rahaa ja rekrytoi jäseniä Euroopassa ja, että sen läsnäolo erityisesti Ruotsissa on ”vahva, avoin ja tunnustettu”.

– Se, mitä pitää tehdä, on selvää: heidän pitää lopettaa se, että PKK:n kanavat, aktiviteetit, organisaatiot, yksilöt ja muut tahot ovat olemassa noissa moissa, Kalin sanoi.

– Nato-jäsenyys on aina prosessi. Me katsomme, miten asiat etenevät. Mutta tämä on ensimmäinen kohta, jonka haluamme tuoda kaikkien liittolaisten tietoisuuteen, samoin kuin Ruotsin viranomaisten, Kalin sanoi Reutersille.

– Tietysti haluamme käydä keskustelun, neuvottelun ruotsalaisten kollegoiden kanssa.

Kalin torjui ajatuksen, että Turkki yritti liikaa käydä kauppaa sodan aikana etenkin, kun Suomessa ja Ruotsissa enemmistö haluaa maiden liittyä Natoon.

– Jos niissä (Suomessa ja Ruotsissa) on ihmisiä, jotka ovat huolissaan omasta kansallisesta turvallisuudestaan, meillä on ihmisiä, jotka ovat aivan yhtä huolissaan omasta kansallisesta turvallisuudestaan, Kalin sanoi.

– Meidän pitää nähdä tämä yhteisestä näkökulmasta.

Kalinin mukaan Venäjän kritiikki Suomen ja Ruotsin suunnitelmiin liittyen ei vaikuta Turkin kantaan.