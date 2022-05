Niinistön puhelu Putinille nousi otsikoihin maailmalla

Usea ulkomaalainen media on uutisoinut presidenttien välisestä puhelusta. Osa nosti keskustelun etusivun uutiseksi.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön puhelu Venäjän presidentille Vladimir Putinille on noussut uutisiin myös ulkomailla.

Niinistö kertoi lauantaina Twitterissä puhuneensa Putinin kanssa.

– Keskustelu oli suora ja selväpiirteinen, ja se käytiin vailla kärjistyksiä. Jännitteiden välttämistä pidettiin tärkeänä, Niinistö kirjoitti.

Lue lisää: Presidentti Niinistö puhui Putinin kanssa: ”Keskustelu oli suora ja selväpiirteinen”

Esimerkiksi Bloombergin etusivulla näkyy artikkeli puhelusta.

”Suomi kertoo Venäjälle Nato-suunnitelmasta, vähättelee Turkki-huolia,” jutun otsikko kuuluu.

Jutussa on siteerattu Niinistön twiittiä ja presidentin kanslian tiedotetta.

Myös CNN uutisoi seurannassaan puhelun sisällöstä, siteeraten presidentin kanslian tiedotetta ja presidentin Twiittiä.

”Suomi aikoo hakea Naton jäsenyyttä ’lähipäivinä’, maan presidentti kertoo Putinille,” CNN kirjoittaa.

Uutinen on levinnyt kansainvälisessä mediassa myös uutistoimistojen kautta. Esimerkiksi AFP kirjoitti aiheesta ja myös twiittasi uutisen.

Reutersin mukaan venäläinen uutistoimisto Interfax on siteerannut Bloombergia omassa uutisessaan. Reutersin uutisen on puolestaan julkaissut esimerkiksi The Guardian.

"Suomen presidentti Sauli Niinistö kertoi Vladimir Putinille puhelimitse Helsingin suunnitelmista liittyä Natoon”, uutisessa kerrotaan.

”Venäjä on kutsunut Suomen aikeita liittyä Natoon vihamieliseksi teoksi, joka ’varmasti’ muodostaa turvallisuusuhkan, johon on vastattava.”

Myös Sky News huomioi Niinistön ja Putinin välisen puhelun. Sky Newsin uutislähetyksessä kerrottiin Niinistön ja presidentin kanslian kuvaus puhelun sisällöstä. Uutinen oli ”breaking news” eli tärkeä tuore uutinen, jolloin siitä kerrottiin myös ruudussa näkyvällä keltamustalla pohjalla.

Myös naapurimaa Ruotsissa Niinistön ja Putinin puhelusta on uutisoitu. Esimerkiksi SVT:n seurannassa kerrotaan, että Niinistö puhui Putinin kanssa. Aftonbladet uutisoi puolestaan puhelusta etusivullaan ja seurannassaan.