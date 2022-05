Venäjä hävisi taistelun Harkovasta – nämä ovat sen seuraavat liikkeet

Asiantuntijoiden mukaan Venäjä todennäköisesti vetäytyy kokonaan Harkovan läheisyydestä ja keskittää voimansa muualle.

Venäjä on vetäytynyt Harkovan alueelta, kaupungin pormestari Igor Terehov kertoo BBC:lle. Terehovin mukaan venäläisjoukot onnistuivat pääsemään ainoastaan pieneen osaan kaupunkia, mutta joutuivat nopeasti vetäytymään.

– Venäläiset tulittivat toistuvasti Harkovaa, koska he pysyivät todella lähellä kaupunkia. Ja johtuen Harkovan alueellisesta puolustuksesta ja Ukrainan armeijan joukoista, venäläiset ovat vetäytyneet kauemmas kaupungin alueelta Venäjän rajan suuntaan, pormestari sanoi.

– Nyt Harkova on rauhallinen ja ihmiset tulevat vähitellen takaisin kaupunkiin. Me tarjoamme vettä, kaasua ja sähköä kaikille kansalaisille. Valitettavasti monet asuinrakennuksista ovat kuitenkin vahingoittuneet tai tuhoutuneet. Joten tulevaisuudessa meidän pitää tehdä valtavasti jälleenrakennustöitä.

Pormestarin mukaan Harkovan kaupunkia ei ole tulitettu viimeiseen viiteen päivään, Terehov sanoo.

Ukrainan armeija sanoi myöhään perjantaina, että venäläisjoukot olivat keskittyneet turvaamaan joukkojen vetäytymisen Harkovan pohjoispuolelta, muun muassa CNN ehti uutisoida.

Alla oleva video on kuvattu huhtikuun lopussa. Siinä sotilaat ja paikalliset kertovat elämästä Harkovassa.

Myös asiantuntijoiden mukaan Venäjä on todennäköisesti päättänyt vetäytyä täysin asemistaan Harkovan lähistöllä Ukrainan vastahyökkäysten takia. Ukraina näyttää siten voittaneen taistelun Harkovasta, yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin asiantuntijat Kateryna Stepanenko ja Frederick W. Kagan kirjoittavat.

”Ukrainan joukot estivät venäläisjoukkoja piirittämästä ja valtaamasta Harkovaa ja sitten karkottivat ne kaupungin ympäriltä aivan kuten he tekivät Kiovan valtausta yrittäneille venäläisjoukoille,” kaksikko kirjoittaa.

Asiantuntijat arvioivat, että venäläisjoukot todennäköisesti vievät loppuun vetäytymisensä Harkovan lähellä, mutta yrittävät pitää hallussaan linjansa Vovtshanskin länsipuolella ja siten turvata viestintälinjansa Belgorodista Izjumiin. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin epäselvää, onnistuvatko venäläiset.

Venäjän arvioidaan myös keskittyvän Severodonetskin ja Lysitshanskin saartamiseen pohjoisesta ja etelästä. Toisaalta venäläisten hyökkäyksen terä tällä suunnalla on tylsynyt, Stepanenko ja Kagan kirjoittavat.

Venäjä ei asiantuntijoiden mukaan ole luopunut pyrkimyksistä edetä Izjumin suunnalla, vaikka maahyökkäys ei olekaan edistynyt. Myöskään Donetskin kaupungin venäläisjoukot ovat toteuttaneet vain pieniä hyökkäyksiä eivätkä ole onnistuneet saamaan voittoja.

”Venäläisten yksittäiset ja koordinoimattomat hyökkäykset todennäköisesti jatkuvat Izjumin ja Domentskin kaupungin alueella, mutta he eivät saavuta suuria voittoja,” asiantuntijat ennakoivat.

Venäläisjoukot ovat todennäköisesti saaneet haltuunsa Azovstalin terästehtaan länsipuolen sisäänkäynnille johtavan tien, mutta taistelut tehtaalla jatkuvat. Taistelu Mariupolista tulee hieman yllättäen jatkumaan.

Asiantuntijoiden mukaan venäläisjoukot Zaporizzjassa puolestaan yrittävät todennäköisesti saada Zaporizzjan kaupungin tykistötulen päähän.