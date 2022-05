Entisen Wagner-sotilaan mukaan Venäjän armeijan epäonnistuminen Kiovan valtaamisessa oli väistämätöntä, koska se ei ole viime vuosina suoraan kohdannut voimakasta vihollista.

Venäjän armeija oli huonosti valmistautunut sotaan Ukrainassa, sanoo armeijan rinnalla Syyriassa ja Itä-Ukrainan aiemmassa sodassa taistellut entinen Wagner-yksityisarmeijan palkkasotilas uutistoimisto Reutersille.

– Heidät yllätti täysin se, miten kovaa vastarintaa Ukrainan armeija teki ja se, että he kohtasivat todellisen armeijan, Marat Gabidullin sanoo Venäjän takaiskuista Ukrainassa.

Gabidullin mukaan Venäjä odotti kohtaavansa Ukrainassa rähjäisiä miliisejä, eivät hyvin koulutettuja, vakinaisia joukkoja.

Hänen mukaansa Venäjä kohtasi Ukrainassa täysin erilaisen tilanteen kuin Syyriassa, missä Venäjän armeija keskittyi tekemään ilmahyökkäyksiä ja Wagnerin palkkasotilaat ja sijaistaistelijat hoitivat leijonanosan maataisteluista. Syyriassa Venäjän tehtävä oli siksikin helpompi, ettei vastassa ollut ilmantorjuntajärjestelmiä tai tykistöä.

– Olen nähnyt heitä tarpeeksi Syyriassa...(Venäjän armeija) he eivät osallistuneet suoraan taisteluihin. Kun piti oppia taistelemaan, he eivät oppineet taistelemaan oikeasti, Gabidullin kommentoi Pariisissa kirjansa julkaisutilaisuudessa.

Gabidullin erosi Wagner-joukoista vuonna 2019, mutta useita kuukausia ennen Venäjän helmikuun hyökkäystä hän sai kutsun lähteä palkkasotilaaksi Ukrainaan. Ex-Wagner-sotilas kertoo kieltäytyneensä, koska hän ei hyväksynyt Kremlin syytä hyökätä Ukrainaan.

– Sen (Ukrainan) oikeutta itsenäisyyteen on kunnioitettava. En näe tämän valtion toimissa mitään aggressiota Venäjää kohtaan, Gabadullin, 55, sanoo Reutersille.

Gabidullin osallistui Syyrissa verisiin yhteenottoihin Deir al-Zorin maakunnassa Ghoutassa ja Palmyran muinaisen kaupungin lähellä. Hän loukkaantui vakavasti vuonna 2016, kun kranaatti räjähti hänen selkänsä takana taisteluissa Latakian lähellä sijaitsevilla vuorilla.

Reuters on varmistanut riippumattomasti, että hän on osallistunut taisteluihin Syyriassa. Loukkaantumisensa jälkeen Gabidullin vietti viikon koomassa ja kolme kuukautta sairaalassa, jossa häneltä poistettiin leikkauksissa toinen munuaisista ja osa suolistosta.

Aiemmin on uutisoitu, että pahamaineinen palkkasotilasyhtiö Wagner Group on lähettänyt sotilaitaan Ukrainaan. Wagner vaikuttaa toimivan hyvin läheisessä yhteistyössä Venäjän hallinnon kanssa.

Putin on kiistänyt, että hallinnolla olisi mitään tekemistä Wagnerin kanssa. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Euroopan unioni ovat sanoneet, että Wagner Group liittyy Putinia lähellä olevaan liikemieheen Jevgeni Prigozhiniin. ”Putinin kokkina” tunnetun entisen ravintoloitsijan väitetään pyörittävän myös Pietarin trollitehdasta.

Wagner Groupia on syytetty sotarikoksista ja ihmisoikeusrikkomuksista myös Syyriassa ja Itä-Ukrainan sodassa. Gabidullin kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

Palkkasotilasyritys on vahvistanut viime vuosina läsnäoloaan myös Afrikassa. Venäjän on arvioitu käyttävän Wagneria hyödyllisenä työkalunaan: vaikka yhteys Venäjän johtoon on tiedossa, Venäjä voi silti kiistää kaiken vastuunsa.

Tutkivat journalistit ovat selvittäneet, että tyypillinen Wagnerin palkkasotilas on noin 40-vuotias mies, jolla on matala koulutustaso ja ”epävakaa sosiaalinen tausta”. Noin 2000 dollarin kuukausipalkka houkuttelee miehiä taantuneilta alueilta, joissa on huonot tulevaisuudennäkymät, alkoholismia ja huumeidenkäyttöä. Hyvin harva Wagnerin palkkasotilas tulee Pietarista tai Moskovasta.