Koronatoimistaan suitsutetulla Uuden-Seelannin pääministerillä koronatartunta

Pääministeri Jacinda Ardernin oireita kuvaillaan kohtalaisiksi.

Uuden-Seelannin pääministeriä Jacinda Ardernia on suitsutettu pandemian aikana koronatoimiensa vuoksi

Uuden-Seelannin pääministerillä Jacinda Ardernilla on koronavirustartunta, kertoi hänen kansliansa lauantaina. Ardernin oireita kuvaillaan kohtalaisiksi ja hänen kerrotaan eristäytyvän kotiinsa seitsemän päivän ajaksi.

Pääministeri on ollut eristäytyneenä jo viime sunnuntaista, sillä hänen kumppaninsa Clarke Gayford oli saanut aiemmin positiivisen testituloksen. Ardernin oli määrä jatkaa parlamentaarisia tehtäviään maanantaina.

Uutta-Seelantia ja Ardernia on suitsutettu pandemian aikana koronatoimiensa vuoksi. Maassa on ollut pandemian aikana koronakuolemia vain vajaat 900. Lukema on matalin kehittyneiden maiden joukossa.

Uudessa-Seelannissa on kuitenkin jyllännyt viruksen omikronvariantti sen jälkeen, kun rajoituksia höllennettiin maaliskuussa. Noin viiden miljoonan asukkaan maassa on varmistettu edellisen viikon aikana yli 50 000 koronatartuntaa.