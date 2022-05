Yhdysvaltalaislehti julkaisi artikkelin suomalaisten ”paniikista” – kuittailut alkoivat heti

Amerikkalaisen Newsweek-lehden nettijuttu suomalaisten ”paniikkiostoksista” Nato-kannanoton jälkeen aiheutti hämmästelyä Twitter-kommenteissa perjantaina.

Newsweekin Twitter-tilillä otsikoitiin perjantaina: ”Suomessa puhjennut ostospaniikki, pommisuojiakin tarkistetaan Nato-liikahduksen seurauksena”. Myöhemmin illalla Newsweek muokkasi otsikkoa muotoon: ”Suomalaiset varastoivat ruokaa, pommisuojia tarkistetaan Naton-liikahduksen seurauksena”.

Newsweek kertoo juttunsa perustuvan BBC Russia -kanavan uutiseen. Newsweekin mukaan Lappeenrannassa asukkaat santsaavat ruokatarvikkeita ja tarkistavat väestönsuojien sijainteja valmistautuen henkisesti mahdollisen Venäjän hyökkäyksen varalta.

– Ihmiset hankkivat ruokaa 72 tunniksi, ja kaupunki on myös tarkistanut väestönsuojien tilanteen. Olemme valmiita mahdollisten hybridi-iskujen varalta, kertoi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Newsweekin mukaan.

Jarva toteaa, etteivät suomalaiset ole huolissaan, mutta valmistautuvat. Pormestari sanoo kannattavansa Suomen liittymistä Natoon.

Newsweekin Twitter-julkaisu kirvoitti runsaasti irvailevia suomalaiskommentteja myös julkkiksilta:

”Me ostettiin sushia ja mä pesin polkupyörän”, kirjoitti Jari Sarasvuo.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö puolestaan kuittasi:

”Ainoa, joka on paniikissa on Newsweekin journalismi. Valitettavaa.”

Turun pormestari Minna Arve puolestaan totesi:

”Täyttä roskaa, suomalaiset eivät panikoi. Se ei ole, miten täällä tehdään. Toimimme rauhallisesti ja olemme valmiita, aivan kaikkeen. Kuten aina.”

Toimittaja Jessikka Aro kuittasi tyhjentävästi amerikkalaislehden otsikoinnin:

”This headline is perseestä, as we would say in Finnish.”

Helsingin Vihreiden varavaltuutettu Aino Tuominen muistutti twiitissään koronapandemian alkuaikojen vessapaperihysteriasta:

”Viimeisin paniikki täällä oli silloin, kun ihmiset hamstrasivat vessapaperia pandemian vuoksi. Kyseessä oli meille uusi ja odottamaton uhka. Venäjässä ei ole mitään uutta. Tähän olemme jo valmistautuneet. Olemme olleet toisesta maailmansodasta saakka.”

Toimittaja Janne Puumalainen liitti julkaisuunsa kuvan tungeksivasta väkijoukosta ja väitti ironisesti ihmismassojen olevan suuntaamassa kohti lähikauppaa:

”Hyvää raportointia Newsweek! Tätä tänään ottamaani kuvaa saa käyttää vapaasti. Siinä panikoivat lappeenrantalaiset ryntäävät paikalliseen Saleen tekemään ostoksia ennen piiloutumista pommisuojiin ennalta määrittämättömäksi ajaksi.”

Newsweekin twiitti herätti hilpeyttä julkisuuden henkilöiden lisäksi myös tavallisissa kansalaisissa. Nimimerkki KetsuKostaja lisäsi twiittinsä oheen kuvan sohvan selkänojaa vasten lepäävistä jaloistaan ja kirjoitti:

”Jep. Todellakin panikoimassa täällä.”

Risto Savelius puolestaan julkaisi kuvan paikallisesta ruokakaupasta, jonka parkkipaikalla ei ruuhkaa näy.

”16 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Ei niin merkittävää paniikkia. Tai ehkä olen myöhässä ja kauppa on jo tyhjä”, hän kirjoitti.

Erkki Kivistö toivoi saavansa siirtää paniikkiaan eteenpäin, jotta jääkiekon MM-kisoille jää aikaa.

”Olisiko mahdollista siirtää paniikkia kahdella viikolla eteenpäin? Nyt ei ole aikaa panikoida kunnolla”, Kivistö kirjoitti.

Pinja Lehtman vastasi Newsweekin julkaisuun kertomalla verkkolehden trendaavan Twitterissä Suomessa:

”Trendaatte suomalaisessa Twitterissä. Vuosikymmenen paras vitsi. Kaikki kertovat nyt, mitä ostivat tänään. Joku osti polkupöyrän, toinen lomamatkan. Me ostimme yhden leivän. Olette tervetulleita Suomeen katsomaan ”paniikkia”.”