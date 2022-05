Ex-sotilas Paul täräyttää mieli­piteensä – amerikkalaiset kertovat, mitä he ajattelevat Suomen Nato-jäsenyydestä

Ilta-Sanomat pyysi amerikkalaisia sijoittamaan Suomen maailmankartalle – tulos yllätti!

Ilta-Sanomat kyseli tavallisilta amerikkalaisilta, mitä mieltä he ovat Suomen Nato-jäsenyydestä ja Naton laajentumisesta sekä Yhdysvaltain osuudesta Ukrainan sodan hoidossa.

Washington

Capitol-kukkulan puistikossa penkillä istuskeleva Elise Calvin Texasista sanoo välittömästi, kun kuulee toimittajan olevan Suomesta:

– Te siis liitytte Natoon pian. Olen seurannut sitä uutisista, Calvin sanoo.

Tämähän kävi yllättävän helposti. Olen nimittäin Washingtonissa selvittämässä, mitä tavalliset amerikkalaiset ajattelevat Naton laajentumisesta ja Suomen jäsenyyshakemuksesta.

Samalla kiinnostaa tehdä pienimuotoinen katugallup siitä, onko Suomen näkyminen kansainvälisissä uutisissa todella lisännyt maamme tunnettavuutta ihan käytännössä eikä vain suomalaisten poliitikkojen korulauseissa.

Pyydän eri puolilta Yhdysvaltoja Washingtoniin vierailemaan saapuneita ihmisiä etsimään Suomen maailmankartalta. Hieman ennakkoluuloinen oletus on, että tehtävä olisi amerikkalaisille vaikea.

” Ymmärrän, miksi olette halunneet säilyä neutraaleina kaikki nämä vuodet, mutta tämä ei ole oikea aika olla neutraali.

Elise Calvin aloittaa vahvasti. Hän etsii Venäjän rajaa pitkin pienen pohjoisen valtion ja ruksaa aivan oikein Suomen.

Calvin on hyvillään Suomen halukkuudesta liittyä Natoon.

– Ymmärrän, miksi olette halunneet säilyä neutraaleina kaikki nämä vuodet, mutta tämä ei ole oikea aika olla neutraali, ottaen huomioon mitä Venäjä tekee Ukrainassa. Olen Naton vahvistamisen puolella ja sen puolella, että ihmisille taataan turvaa.

Poliisivoimissa työskentelevä Calvin kertoo, että ennen Ukrainan sotaa hän ei tiennyt Suomesta paljoakaan.

– Minulla ei ollut aavistustakaan, että Suomen armeija on niin vahva, itsekin armeijaperheessä kasvanut Calvin kertoo.

Calvin kertoo ymmärtävänsä presidentti Joe Bidenin toimia Ukrainan sodan hoitamisessa.

– Ymmärrän, että Bidenin hallinto joutuu tasapainottelemaan tässä tilanteessa. Välillä tuntuu, että Yhdysvallat ei tee tarpeeksi. Mutta toisaalta, jos puskemme liian pitkälle, olemme kolmannessa maailmansodassa.

Matthew pohtii, mikä on Venäjän reaktio Suomen Nato-jäsenyyteen.

Matthew Crawniss, 19, katselee maailmankarttaa ja ympäröi sieltä Pohjoismaat.

– Suomi on jossain täällä. Eikö tätä aluetta kutsuta Skandinaviaksi? Crawniss kysyy.

Hyvin tiedetty!

Nuori mies sanoo, että hänellä ei henkilökohtaisesti ole mitään ongelmaa sen suhteen, että Suomi liittyisi Natoon, mutta että Venäjällä todennäköisesti on.

– Teillä on niin paljon yhteistä rajaa, että jos Suomi liittyy Natoon, se luo varmasti paljon kuohuntaa. Se saattaa johtaa konfliktiin, joka ei välttämättä olisi tarpeellinen, Crawniss arvelee.

Lue lisää: Niinistön puhelu Putinille nousi otsikoihin maailmalla

Lue lisää: Putin kuvasi Suomen Nato-jäsenyyttä virheeksi – näin Marin vastasi

Crawniss ei ole tyytyväinen siihen, kuinka paljon Yhdysvallat on käyttänyt rahaa Ukrainan tukemiseen. Häntä huolettaa myös sodan laajentuminen Ukrainan ulkopuolelle.

– Erityisesti minua huolettavat ydinaseet, joita on sekä Venäjällä että Yhdysvalloilla. Toivon todella, että niiden käyttämisen kanssa oltaisiin hyvin varovaisia.

Toisin kuin monia muita amerikkalaisia, Crawnissia ei kovasti harmita bensanhinnan nousu, joka johtuu osittain Venäjään kohdistuvista talouspakotteista.

– En aio itkeä sen takia. Bensan hinta on suhteellisen pieni murhe kaikkeen muuhun verrattuna.

Paul ja Mo Arizonasta katsovat, että Yhdysvallat joutuu maksamaan liikaa Naton kustannuksista.

Entinen Yhdysvaltain armeijan sotilas Paul, 48, Arizonasta ei ole koskaan ymmärtänyt Naton merkitystä.

– En ole koskaan ymmärtänyt Yhdysvaltojen osuutta Natossa. Meidän olemisemme Naton pääasiallisena maksumiehenä vaivaa minua. Euroopan maat eivät kanna vastuutaan kustannuksista, Paul sanoo.

Paulin mielestä Ukrainan sodan suhteen Yhdysvallat on tehnyt niin paljon kuin se pystyy.

– En usko kenenkään haluavan, että me menisimme sotimaan sinne. Diplomatia on todennäköisesti paras reitti, jonka me voimme ottaa.

Paul sanoo, että bensanhinnan nousu tuntuu lompakossa joka kerta tankatessa, mutta hän näkee sen kuitenkin pienenä seikkana.

– Ihmisillä on tapana keskittyä vain siihen, mikä koskettaa heitä suoraan. Mutta haluan itse katsoa isompaa kokonaiskuvaa.

Ja mihin ex-sotilas sijoittaakaan Suomen kartalle? Paul arpoo kolmen Pohjoismaan välillä, mutta ruksaa lopulta Norjan. No, lähelle meni!

Beth ja Deborah Mississippistä eivät jaksa seurata uutisia, sillä jatkuva puoluepoliittinen riitely on niin väsyttävää.

Kaksi nuorta naista Mississippistä, Beth ja Deborah, sanovat maailmankartan eteensä saadessaan, että he ovat maantieteellisesti ”äärimmäisen tietämättömiä amerikkalaisia”. Naiset taitavat vähätellä rajusti, sillä he päätyvät ruksaamaan kartalta naapurimaamme Ruotsin.

Heillä ei ole juurikaan mielipidettä Suomen liittymisestä Natoon tai Ukrainan sodan hoidosta.

– En ole viime aikoina katsonut uutisia, koska kaikki se riiteleminen politiikassa on vain liian rasittavaa, Beth sanoo.

Bensanhinnan kohoamisen he ovat huomanneet.

– Kaikki tuntevat sen paineen. Se vaikuttaa arkeen, koska ei ole enää varaa samalla tavalla ajaa autolla, Deborah sanoo.

Mississippistä kotoisin olevat Taleyh ja Bishop ovat sitä mieltä, että Nato ei ole tehnyt tarpeeksi Venäjän hyökkäyssodan suhteen.

Missisippistä kotoisin olevat Bishop, 22, ja Taleyh, 42, ruksaavat kartalta Ruotsin. Jälleen meni lähelle.

Bishopin mielestä Nato on näyttänyt Ukrainan sodan aikana olevansa turhanpäiväinen puolustusliitto, sillä Nato ei ole tehnyt mitään tilanteelle. Hänen mielestään on myös epäreilua, että Yhdysvallat maksaa niin paljon Naton kustannuksista.

Taleyhin mukaan Naton olisi pitänyt toimia jo ennen Venäjän hyökkäystä jollakin tavalla, jotta sota oltaisiin voitu välttää.

Taleyh kysyy puolestaan, mitä Suomessa nyt ajatellaan Natosta. Kerron, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli suomalaisille shokki ja Naton kannatus nousi sen myötä kansalaisten keskuudessa huimasti.

– Se on tietysti hyvin ymmärrettävää, Bishop sanoo ja molemmat nyökyttelevät.

Bishopin mukaan presidentti Biden on tehnyt parhaansa Ukrainan tilanteen suhteen. Molempia kuitenkin harmittaa noussut bensan hinta, sillä talous on ollut jo valmiiksi kovilla reippaan inflaation kourissa.

– Kärsiminen on tietysti hyvin suhteellista, sillä eihän meitä täällä hakata, vaikka taloudellisesti meitä piestään, Bishop sanoo.

Vaikka viiden porukan haastatteleminen ei ole tilastollisesti pätevä tapa tehdä suurisuuntaisia päätelmiä, kuitenkin näyttäisi siltä, että nyt satunnaisotannalla kaikki osasivat sijoittaa Suomen ainakin Pohjoismaiden tarkkuudella.

Kenties Suomi todella on noussut maailmankartalle!