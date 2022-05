Valkoisen talon mukaan kaksi panssarivaunu­valmistajaa on keskeyttänyt tuotantonsa materiaalipulan vuoksi.

Venäjän armeija on joutunut turvautumaan pesukoneiden ja jääkaappien mikrosiruihin panssarivaunuissa pakotteiden vuoksi, kertoi Yhdysvaltain kauppaministeri Gina Raimond Yhdysvaltain senaatin kuulemisessa. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet Raimondille, että Venäjän tuhotuista panssarivaunuista olisi löytynyt kodinkoneissa käytettäviä osia.

Yhdysvaltain kauppaministeriö valvoo Venäjän pakotteiden toteutumista. Teknologiavienti Venäjälle on Raimondin mukaan laskenut lähes 70 prosentilla pakotteiden johdosta. Pakotelistalla on myös mikrosirun tapaisia puolijohteita.

– Tarkoituksemme on ollut evätä Venäjältä teknologiaa, jotta heidän mahdollisuutensa jatkaa sotilasoperaatioita häiriintyisi, Raimond sanoi.

Yhdysvallat on myös kieltänyt mikrosirujen valmistajia viemästä tuotteitaan Venäjälle, jos niiden valmistuksessa on käytetty amerikkalaista teknologiaa. Yhdysvallat on käyttänyt samanlaisia pakotteita viimeksi kiinalaista Huawei-yhtiötä vastaan vuonna 2020.

Raimondo kertoi kuulemisessa, että kaksi venäläistä panssarivaunujen valmistajaa on joutunut keskeyttämään toimintansa puuttuvien komponenttien vuoksi. Valkoinen talo tiedotti asiasta viime sunnuntaina.

Venäjällä käytettävät mikrosirut ovat olleet pitkälti tuontitavaraa Yhdysvalloista ja Aasiasta. Länsimaat ovat säännöstelleet sotilaskäyttöön tarkoitettujen mikrosirujen vientiä Venäjälle jo ennen Ukrainan sotaa.

Aiemmin helmikuussa Washington Post uutisoi, että Ukrainan ilmatilassa alasammutut venäläiset lennokit olivat täynnä länsimaista elektroniikkaa. Asian vahvisti sotilaskalustoa jäljittävä Conflict Armament Research -järjestö.