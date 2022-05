Kohtalokkaan romanssin uskotaan puhjenneen kukkaan kuulustelujen yhteydessä Lauderdalen vankilassa. Mies oli tutkintavankeudessa epäiltynä murhasta.

Yhdysvalloissa on kuluneella viikolla järkyttänyt Alabamassa alkunsa saanut rikosnäytelmä, joka päättyi pidätykseen jorpakossa ja yhteen kuolemaan Indianan sairaalassa. Tapauksen tutkinta on edelleen kesken.

Rikoksesta epäilty vankilan apulaisjohtaja Vicky White, 56, oli työyhteisössään pidetty ja arvostettu. Hänen kanssaan lähes päivittäin 17 vuotta keskustellut syyttäjä Chris Connolly vakuuttaa olleensa valmis uskomaan Whiten vastuulle vaikka henkensä. Nuoremmille vartijoille lapsettomasta leskirouvasta oli muodostunut eräänlainen äitihahmo.

Mielikuvasto joutui perusteelliseen riepotukseen 29. huhtikuuta, jolloin Whiten oli määrä siirtyä eläkkeelle. Lauderdalen piirikunnan vankilassa vallitsi hiljainen perjantai. Lähes koko henkilöstön työtehtävät sijoittuivat paikalliselle oikeustalolle. Whiten lisäksi vankilassa ei ollut muita aseistettuja vartijoita.

Lauderdalen piirikunnan vankilan apulaisjohtaja Vicky White.

Noin kello 9.30 White ilmoitti kirjanpitäjälle poistuvansa asioille mukanaan Casey White, 38-vuotias tutkintavanki. Yhteisestä sukunimestä huolimatta Whitet eivät ole sukua toisilleen. Sekaannusten välttämiseksi heistä käytetään jutussa tämän jälkeen etunimiä.

Vicky veisi Caseyn oikeustalolle mielentilatutkimukseen. Hän väitti kärsivänsä itse huonovointisuudesta, ja ennen paluuta heidän olisi mahdollisesti poikettava myös hakemassa ”lääkinnällistä apua”. Kirjanpitäjä ei rohjennut kyseenalaistaa esimiehensä päätöstä.

Rikostutkijoiden nykyisen tiedon mukaan pari vuotta aiemmin Vickyn ja Caseyn välille oli syntynyt romanttinen suhde. Parin uskotaan tutustuneen vankilassa, jossa Vicky osallistui vuonna 2015 tapahtuneeseen puukotukseen liittyviin kuulusteluihin.

Tapauksen pääepäiltyä Casey Whitea vastaan oltiin nostamassa syyte murhasta. Hänellä oli valmiiksi lusittavanaan aiempia tuomioita muun muassa ryöstöstä ja murhan yrityksestä. Muut vangit alkoivat vainuta epätavallisen lemmenlorun Caseyn nauttimista etuoikeuksista, kuten ylimääräisistä ruoka-annoksista.

Kaksikko pakenemassa vankilasta 29. huhtikuuta, Vicky White edellä ja yhä vankiasussa kulkeva Casey White perässä.

Pakoa edeltävinä kuukausina Vicky myi asuntonsa reippaasti alle markkina-arvon noin 90 000:lla dollarilla, nosti suuren määrän käteistä ja hankki uuden auton. Kaupungilla hän pistäytyi dokumentoidusti seksikaupassa ja vaateostoksilla saadakseen miestenvaatteita, luultavasti Caseylle. Asuntokaupan jälkeen hän asettui viideksi viikoksi äitinsä luokse.

Lauderdalen piirikunnan sheriffi Rick Singleton uskoo paon olleen tarkasti suunniteltu ja syntyneen ensisijaisesti Vickyn ajatustyön tuloksena. Vielä tutkinnan alkuvaiheessa koko työyhteisö piti itsestään selvänä, että heidän tuntemansa Vicky oli menetellyt kiristettynä.

– Ajattelimme... että joku oli varmasti päässyt hänen luokseen ja uhkaillut häntä, uhkaillut hänen perhettään, jotta hän tekisi jotain tällaista. Ajan kuluessa ymmärsimme, että hän orkestroi periaatteessa koko jutun. Se sai yksinkertaisesti voimaan pahoin, Singleton sanoo paikallismedia AL.comin haastattelussa.

Casey White pidätyskuvassa vuonna 2019.

Kaksikon poissaoloon alettiin kiinnittää huomiota vasta kuuden tunnin jälkeen. Puhelut Vickylle menivät suoraan vastaajaan. Vickyn iäkäs äiti antoi uutiskanava CNN:lle haastattelun, jossa hän kertoi järkyttyneensä tyttärensä katoamisesta.

– Koko tämä juttu on ollut painajainen. Haluan vain tyttäreni palaavan kotiin. Ja palaavan kotiin elossa.

Rakastavaiset kerkesivät pakoilla lain kouraa kaikkineen 11 päivää.

Perässä oli useita poliisilaitoksia eri osavaltioista ja koko kansallisen median huomio. 1. toukokuuta liittovaltion sheriffi USMS lupasi parin kiinniottoon johtavista vihjeistä 10 000 dollarin palkkion. Vickyn ilmoitettiin olevan kadoksissa ja vaarassa. Alabaman kuvernööri Kay Ivey lupautui panostamaan palkkioihin 5 000:lla dollarilla.

Ensimmäinen mutka rakastavaisten matkaan näyttää tulleen jo 2 tuntia paon jälkeen. Ford Edge -mallinen pakoauto löytyi myöhemmin hylättynä naapuriosavaltio Tennesseen maaseudulta.

Singletonin mukaan syynä oli todennäköisesti tekninen ongelma. USMS:n tutkintaoperaatiojaoston entinen johtaja William Sorukas kertoo karkulaisten hylkäävän autonsa tavallisimmin ruuhkaisille paikoille, esimerkiksi lentoasemille tai kauppakeskuksille. Tarkoituksena on ostaa aikaa välttymällä huomiolta. Keskellä maaseutua siihen ei ole edellytyksiä.

Ensimmäinen pakoauto hylättynä Bethesdain maaseudulla Tennesseessä.

Tennesseessä Vicky ja Casey ostivat 6 000:lla dollarilla uuden pakoauton, Ford F-150:n. Se tallentui autopesulan valvontakameraan Indianan Evansvillessä. Kameralla vilahti myös suurikokoinen mieshahmo, jota poliisit arvelivat Caseyksi.

Vastaanottovirkailijan mukaan karkulaiset majoittuivat paikalliseen motelliin 2. toukokuuta. He eivät käyttäneet omia nimiään ja maksoivat satunnaisen ohikulkijan kirjautumaan respassa heidän puolestaan.

Maanantaina 9. toukokuuta poliisit julkistivat valvontakamerakuvat pesulalta. Samana päivänä partiointivuorossa olleet konstaapelit näkivät Vickyn poistuvan motellista peruukki päässään.

Vicky ja Casey nousivat Cadillaciin, viimeiseksi jääneeseen pakoautoonsa. Perään lähti kuusi poliisiautoa.

Takaa-ajo pitkin Highway 41:tä jatkui runsaat kolme kilometriä. Lopulta Cadillacin renkaat kurvasivat tienvarressa sijaitsevalle ruohokentälle likelle parkkipaikkaa. Yksi poliisiautoista täräytti peltiin kiinni ja auto kiepahti kyljelleen ojaan.

Pakomatka päättyi 9 toukokuuta nurmikentällä Indianassa.

Seuraavia vaiheita autossa ei tiedetä tarkasti. Tiedetään, että Vicky soitti hätäkeskukseen. Keskiviikkona poliisi julkaisi tallenteen puhelusta. Taustalta kuuluu tuntemattomaksi jäänyttä kovaa meteliä. Vicky vaikuttaa puhuvan pikemminkin Caseylle kuin hätäkeskuksen virkailijalle ja manailee pullistuneita turvatyynyjä.

– Hypätään ulos ja paetaan. Olisi pitänyt pysyä siellä vitun hotellissa.

Kotvan kuluttua autosta kajahti laukaus. Casey ryntäsi ulos ovesta ja alkoi huutaa: ”Pyydän, auttakaa vaimoani. Hän ampui juuri itseään päähän, ja minä en tehnyt sitä!”

Vicky kuoli paikallisessa sairaalassa samana iltana. Viranomaiset uskovat Caseyn puhuneen totta ja Vickyn painaneen itse liipaisinta piippu kasvoillaan.

Casey otettiin kiinni palautettavaksi takaisin Alabamaan. Poliisi löysi Cadillacista neljä käsiasetta ja useita puoliautomaattisia aseita mukaan lukien AR-15. Rikostutkinnan mukaan Casey oli aikeissa ryhtyä vastarintaan ampumalla poliiseja. Se, miksi hän pyörsi päänsä, ei ole tiedossa.

FBI:n entinen apulaisjohtaja Chris Swecker kertoi CNN:lle uskovansa, että Vicky oli Caseyn manipuloinnin uhri. Hänen otaksumaansa ei horjuta tieto pitkästä työkokemuksesta vankien parissa.

– Ei ole kauhean harvinaista, että vanginvartija rakastuu vankiin, joka on mahdollisesti vokotellut häntä pidemmän aikaa.(...) Hän (Vicky) ilmiselvästi menetti kaiken arvostelukykynsä viime kuukausien aikana.

Poliisin julkistamaa kuvamateriaalia pakoauton lastista.

On toistaiseksi hämärän peitossa, minkä vuoksi kaksikko päätyi viettämään Evansvillessä lähes viikon. Maantieteellinen etäisyys pakopaikasta on tilanteeseen nähden lyhyt, noin 480 kilometriä.

Sheriffi Singleton ei ole haastatteluissa osannut arvioida, miten yhteistyökykyiseksi Casey kuulusteluissa osoittautuu. Tiistai-illan oikeusistunnossa mies oli hänen mukaansa vaitonainen.

– Hän ei sanonut sanaakaan, enkä minä totta puhuen sanonut mitään hänelle. Hän oli mielestäni ilmeetön. Ei tunnetta. Ei katumusta. Ei mitään.

Vangittu Casey White Lauderdalen piirikunnan oikeustalolla 10. toukokuuta.

New York Timesin haastattelussa Singleton uskoo Caseyn ampuneen itsensä, koska ei kestänyt ajatusta vanhojen kollegoidensa ja perheensä kohtaamisesta.

– (Työyhteisömme) on kokenut koko tunteiden kirjon. Hänestä kannetusta huolesta vihaan ja täydelliseen shokkiin nyt, kun hän on riistänyt hengen itseltään. On surua. Hän oli osa perhettämme.

Lähteet: CNN, NBC, Al.com, New York Times