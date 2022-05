Aftonbladet: Ruotsin turvallisuuspoliittinen analyysi varoittaa Gotlannin haavoittuvaisuudesta – Venäjä voisi ottaa saaren haltuunsa

Mediatietojen mukaan Ruotsi aikoo hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä maanantaina. Turvallisuuspoliittisesta analyysistä käydään huomenna keskustelua Ruotsin ulkoministerin johdolla.

Ruotsalaislehti Aftonbladet on saanut nähtäväkseen osia Ruotsin huomenna julkaistavasta turvallisuuspoliittisesta analyysistä. Lehden mukaan raportti pitää sisällään useita painavia argumentteja, jotka tukevat Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

– Raportti ei pidä sisällään johtopäätöstä siitä, mitä Nato-jäsenyyden suhteen pitäisi päättää. Mutta kokonaiskuva on se, että tämä on se suunta, mihin Ruotsin on mentävä, eräs lehden lähde paljastaa.

Suomen tuore turvallisuuspoliittinen selonteko julkaistiin aiemmin huhtikuussa pääsiäisen alla. Ruotsissa huomenna julkaistavan analyysin tarkoituksena on arvioida maan ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä muuttuneessa maailmantilanteessa.

Aftonbladetin mukaan raportti nostaa esiin muun muassa Gotlannin haavoittuvaisuuden mahdollisessa konfliktitilanteessa.

Raportin mukaan Venäjä on tietoinen siitä, että sotatilanteessa Ruotsi tekisi ”syvää ja laajaa” yhteistyötä Naton kanssa, mutta ilman Nato-jäsenyyttä Ruotsilta uupuisivat puolustustakuut. Ne voisivat mahdollisesti pienentää Venäjän riskiä toimia yksipuolisesti Ruotsin aluetta vastaan konfliktin alkuvaiheessa, esimerkiksi ottamalla Gotlannin haltuunsa.

Raportissa todetaan ruotsalaislehden mukaan, että seuraukset olisivat kielteisiä, jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä, mutta Ruotsi ei.

– Ruotsi olisi Pohjoismaiden ja Baltian maiden ainoa Naton ulkopuolella oleva maa. Tämän takia Ruotsi olisi konfliktin sattuessa Venäjälle sodankäynnissä strateginen etu. Sotilaallinen ja turvallisuuspoliittinen haavoittuvuutemme lisääntyisi.

Raportin mukaan myös kansainvälisen avun saamiseen kriisin sattuessa menisi aikaa, jos maalta puuttuisi Nato-jäsenyys.

Ruotsin turvallisuuspoliittisesta analyysistä käydään keskustelua ulkoministeri Ann Linden johdolla huomenna.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Ruotsi aikoo hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä maanantaina. Lehden tietojen mukaan Ruotsin hallitus kokoontuu maanantaina ylimääräiseen istuntoon päättämään asiasta virallisesti. Jäsenyyshakemus lähetetään lehden tietojen mukaan heti istunnon jälkeen.

Lue lisää: Expressen: Ruotsi hakee Naton jäsenyyttä maanantaina

Sitä ennen Ruotsin sosiaalidemokraatit ilmoittavat Nato-kantansa. SVT:n mukaan ilmoitus tapahtuu sunnuntaina.

Suomessa eduskunta aloittaa lähetekeskustelun Nato-selonteosta maanantaina kello 10. Puhemies Matti Vanhanen arvioi aiemmin tänään, että Nato-selonteko käsitellään eduskunnassa tiistaihin mennessä.

Vanhasen mukaan sillä, että Ruotsi ennättäisi jättämään Naton jäsenhakemuksen ennen Suomea, ei ole merkitystä.

– Näin saattaa olla, että Ruotsi ennättää ensin. Mutta ei sillä asiallisesti ole merkitystä. Molemmissa maissa on instituutiot, jotka tekevät omat päätöksenä. Ei niiden kellonaikoja voi täsmälleen koordinoida, Vanhanen totesi.