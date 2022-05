Ukraina tuhosi jokea ylittäneen pataljoonan – epäillään jopa sodan pahimmaksi venäläistappioksi

Bilohorivkan lähellä Siverkyi Donets -joella käydyssä taistelussa tuhoutui useita venäläisiä panssarivaunuja sekä miehistökuljetusvaunuja.

Ukrainan armeijan kerrotaan onnistuneen tuhoamaan Itä-Ukrainassa kerralla lähes kokonaisen venäläispataljoonan viime sunnuntaina. Kyseessä saattaa olla yksi pahimmista yksittäisistä tappiosta Venäjälle koko sodassa.

Venäjän miehistötappioista iskussa ei ole tietoa, mutta pataljoonan kaluston pääosa jäi rannoille joella, jossa isku tehtiin.

Ukrainan asevoimat julkaisi lennokkikuvia Siverskyi Donets -joelta, jonka rannoilla taistelu käytiin.

Venäläisjoukot olivat iskuhetkellä ylittämässä Siverskyi Donets -jokea rakentamansa ponttoonisillan avulla.

Joukkojen uskotaan olleen hyökkäämässä kohti Lymanin kaupunkia Donetskin maakunnassa.

Jokien ylitys on tuottanut venäläisille suurta tuskaa yrityksissä vallata tärkeä Donbasin alue kokonaan Ukrainalta.

Julki tulleessa tapauksessa ukrainalaisjoukkojen kerrotaan aavistaneen venäläisten aikeet ja väijyneen sopivaa hetkeä vastaiskulle.

Venäläisten rakentaman ponttoonisillan jäänteet lojuivat joessa.

Tietoja ja kuvia iskusta tuli julki keskiviikkona, ja niitä on onnistuttu vahvistamaan paikannuksella ja satelliittikuvilla.

Itä-Ukrainassa kovia taisteluja

Ukrainan joukot ovat puolustaneet asemiaan Itä-Ukrainassa tiukasti sen jälkeen kun Venäjä hylkäsi tavoitteensa Kiovan valtauksesta.

Harkovan ympärillä Ukraina on tehnyt jopa vastahyökkäyksiä, ja venäläisjoukot on saatu työnnettyä lähelle maiden rajaa.

Etelämpänä Venäjän tavoittelemassa Donbasissa Ukrainan hallussa on laajoja alueita, joita vastaan Venäjä hyökkää pohjoisesta. Venäjän päätavoitteena uskotaan olevan Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkien ja samalla koko Donbasin alueen valtaus.

Venäläisjoukot on edenneet äärimmäisen hitaasti. Taistelujen kerrotaan olevan poikkeuksellisen rajuja.

Sunnuntain taistelu – juuri Venäjän voitonpäivän alla – tapahtui lähellä Bilohorivkan kylää. Forbes-lehden toimittajan David Axen mukaan Ukraina sai todennäköisesti tietoa venäläisten joenylitysaikeista tiedustelulla, joka tehtiin maastossa ja lennokeilla.

Venäläisjoukkojen tiedetään jo ennen sotaa Valko-Venäjällä järjestetyssä sotaharjoituksessa testanneen isojen ponttoonisiltojen rakentamista nopealla tahdilla jokien yli. Sillat kestävät jopa Venäjän yli 40-tonniset taistelupanssarivaunut.

Kuva alareunassa näkyy rykelmä venäläiskalustoa, joka onnistuttiin tuhoamaan aivan joen rantaan.

Nyt niiden torjumiseksi ehdittiin laatia vastaiskusuunnitelma. Osa venäläisjoukoista oli jo ylittänyt joen, kun Ukrainan tykistö aloitti keskityksen koordinaateilla, jotka oli valmisteltu etukäteen.

Ukrainan armeijan 17. panssariprikaatin kenttätykistö moukaroi venäläisjoukkoja 122-millisten haupitsien tulella tuntikausia. Kranaattien osumat tuhosivat ajoneuvoja ja katkaisivat sillan. Osa venäläisjoukoista jäi ansaan kykenemättä palaamaan omien joukkojen puolelle jokea.

Venäläiskalustoa tuhottiin myös maastoon. Yhteensä on laskettu ainakin yli 30 tankin tai ajoneuvon jääneen jälkeen.

Taistelun kerrotaan jatkuneen seuraavan päivän puolelle. Jälkeenpäin otettujen lennokkikuvien perusteella venäläisajoneuvot tuhottiin kasaan joen rannalle tai lähimaastoon. Myös sillan rakentamiseen tuotu hinaaja tuhoutui.

Ukrainalaistappioista ei ole tietoa. Ukraina on sodan aikana tiukasti salannut operaationsa ja tappionsa. Venäläisten kärsimä häviö on yksi tapauksista, jotka Ukraina on tuonut julkisuuteen, ja siitä kertominen on samalla osa maan käymää informaatiosotaa.

Taistelussa sai osumia myös rakennus lähellä jokea.

Aiempia venäläisten yhdessä taistelussa kärsimiä suurtappioita on raportoitu ainakin Kiovan läheltä Butshasta, jossa Ukrainan armeijan lennokit ja panssarintorjunta onnistuivat sodan alkuvaiheessa pysäyttämään ison venäläiskolonnan etenemisen.

Oheisella videolla näkyy venäläisen tankkikolonnan jääminen väijytykseen Brovaryssa maaliskuun alussa.

Bilohorivkan tappio kuuluu sodan suurimpiin, sillä siinä arvioidaan käytännössä tuhoutuneen yksi kokonainen pataljoonan taisteluosasto. Vaikka miehistö olisi pääosin päässyt pakenemaan, he eivät voi tehdä mitään ilman kalustoa.

Venäjällä arvioidaan olevan aiemmista tappioista huolimatta yhä käytössään noin sata vastaavaa taisteluosastoa, jotka ovat kuitenkin levittäytyneet laajalle rintamalle.

Kuvissa näkyi myös palanutta kalustoa.

Venäjän armeijan suorituskyvystä on esitetty arvioita, että Donbasissa on parhaillaan käynnissä Venäjän viimeinen hyökkäys, eikä se enää pian pystyisi jatkamaan ilman merkittäviä lisävoimia.

Tilanne on kuitenkin ukrainalaisjoukkojen kannalta vaikea, koska nyt Venäjä on käyttänyt paljon tykistöään ja aselajien yhteistoimintaa hyökkäyksissään.

Siverskyi Donets -joen tapausta Twitterissä kommentoinut kenraalimajuri evp Pekka Toveri kiinnitti kuitenkin kuvien perusteella huomiota siihen, kuinka lähellä toisiaan tuhotut ajoneuvot olivat olleet.

CNN-kanava julkaisi myöhemmin myös satelliittikuvaa sunnuntain iskupaikalta ja uutisoi, että joen ylityksiä oli yritetty kahdesta kohdasta. 10. toukokuuta otetuissa kuvissa näkyi yhä paikalta nousevaa savua.

Tuhoutunut rautatiesilta toisaalla Siverskyi Donets -joella. Joki saa alkunsa Venäjällä, kulkee Itä-Ukrainan läpi ja yhdistyy Venäjän puolella kulkevaan Don-jokeen.

Bilohorivkan kylä on surullisenkuuluisa myös tapauksesta, jossa venäläisten syytetään pommittaneen paikallista koulua, jossa liki sata ukrainalaissiviiliä oli evakossa. Ukrainan mukaan jopa 60 ihmistä olisi kuollut.