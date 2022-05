Kardinaali Joseph Zen on tunnetaan demokratia-aktivistina, joka on vastustanut Kiinan tiukentuvaa otetta Hongkongista.

Hongkongin poliisi pidätti 90-vuotiaan katolilaisen kardinaalin ja kolme muuta henkilöä, jotka auttoivat pyörittämään mielenosoittajien tukisäätiötä.

Poliisin mukaan kardinaali Joseph Zeniä syytettiin ”ulkovaltojen kanssa juonittelusta”. Myöhemmin hänet vapautettiin takuita vastaan useiden tuntien kuulustelun jälkeen.

Valkoiseen papinkaulukseen pukeutunut Zen ei antanut kommentteja tiedotusvälineille poistuessaan poliisiasemalta.

Paikallinen poliisi kertoi pidättäneensä tiistaina ja keskiviikkona kaksi miestä ja kaksi naista. Pidätetyt olivat iältään 45–90-vuotiaita.

Kaikki pääsivät vapaiksi takuita vastaan, mutta heidän passinsa takavarikoitiin Kiinan kansallisen turvallisuuslain nojalla.

Zen on Hongkongin katolisen kirkon entinen piispa. Hän on tullut tunnetuksi demokratia-aktivistina, joka on vastustanut Kiinan tiukentuvaa otetta Hongkongista. Hän on myös puolustanut Kiinan vainoamia katolilaisia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pidätetyt olivat mukana 612 Humanitarian Relief Fund -säätiössä, joka auttoi pidätettyjä demokratia-aktivisteja maksamaan oikeudenkäynti- ja terveydenhoitokuluja.

Säätiö on sittemmin lakkautettu. Viime syksynä Hongkongin poliisi ilmoitti tutkivansa säätiötä turvallisuuslain rikkomuksista.

Hongkong on yksi merkittävimmistä katolisen kirkon keskittymistä Aasiassa.

Vatikaani ilmaisi keskiviikkona olevansa huolissaan Zenin pidätyksestä ja seuraavansa tapahtumia tarkkaavaisesti.

Kiina otti käyttöön kiistellyn turvallisuuslain kaksi vuotta sitten. Virallisesti lain tarkoitus rangaista terrorismista ja kumouksellisuudesta, mutta todellisuudessa sen nojalla on pyritty myös hiljentämään demokratialiikkeen Kiina-kriittisiä ääniä.