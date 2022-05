Asiantuntija arvioi, kenellä venäläispoliitikolla voisi olla mahdollisuuksia nousta Vladimir Putinin tilalle.

– Älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee.

Vuorisaarnasta elämään jäänyt lause sopii moneen tilanteeseen – myös Vladimir Putiniin, joka takertui tiukasti kiinni pöydänkulmaan palaveeratessaan puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa huhtikuun lopulla.

Putinin epäiltiin yrittävän peitellä käsiensä vapinaa, joka voisi olla merkki Parkinsonin taudista.

Putin tapsi Sergei Shoigun huhtikuun lopulla. Putinin puristava ote pöydän kulmasta herätti epäilyksiä käsien tärinästä ja mahdollisesta sairastumisesta.

Brittimediassa levisi samoihin aikoihin video Putinin ja Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan tapaamisesta. Kollegaansa odottelevan Putinin oikea käsi näyttää tärisevän hallitsemattomasti.

Video oli kuvattu vain päiviä ennen kuin Putin käskytti armeijansa Ukrainaan.

Oli kyse sairaudesta tai ei, edes Putin ei elä ikuisesti. Kuka siis on Venäjän itsevaltaisen presidentin oikea käsi – ja mahdollinen seuraaja – kabineteissa?

Tutkijatohtori Margarita Zavadskaya Aleksanteri-instituutista arvioi kenen tuoli tärisee ja kenen ei, kun katse kääntyy pian 70 vuotta täyttävän Putinin manttelinperijään.

Oikean käden polku

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin.

Mihail Mishustin

Mikäli Vladimir Putin joutuisi syrjään joko sairauden tai luonnollisen poistuman tietä, hänen virallinen seuraajansa Kremlin hierarkiassa olisi pääministeri Mihail Mishustin.

– Viran puolesta seuraaja on Mihail Mishustin, mutta nähtäväksi jää miten poliittinen eliitti muodostuu uudestaan siinä tapauksessa, jos Putin ei ole kykenevä toimimaan presidenttinä, Zavadskaya sanoo.

Vuonna 2020 pääministeriksi noussut Mishustin on jäänyt maailman estradeilla muutaman muun Kremlin kellokkaan varjoon. 56-vuotias "kiekkomies" on kuitenkin pitkään ollut voimakas hahmo kotimaassaan.

Mishustin nimettiin Venäjän veroviraston johtoon 2010. Häntä esitti tuolloinen talousministeri Aleksei Kudrin. Pääministerinä hääri itse Putin, ja hän nimitti Mishustinin Venäjän viralliseksi verokarhuksi.

Televisiokanava Rossiya 24 uutisoi nimityksen jälkeen hänen "luoneen maailman parhaan verojärjestelmän".

Mishustin on intohimoinen jääkiekon ystävä, ja "pelaa lätkää säännöllisesti" uutistoimisto RIA Novostin mukaan. Hän kuuluu myös kiekkojoukkue TsSKA Moskovan sisärenkaaseen.

– Hyvät kontaktit viranomaisorganisaatioihin, kuvaili venäläinen yrityslehti RBC Daily Mishustinia vuonna 2010.

– Hänet näkee usein jääkiekko-otteluissa korkeassa asemassa olevien FSB:n ja sisäministeriön virkamiesten kanssa.

FSB on Venäjän federaation turvallisuuspalvelu, joka nousi Neuvostoliiton pelätyn väkivaltakoneiston, valtiollisen turvallisuuspoliisin KGB:n raunioille.

Politiikan tutkija Jekaterina Shulman arvioi uutistoimisto AFP:lle Mishustinin olevan "neutraali hahmo", jota ei voi yhdistää mihinkään tiettyyn "ideologiseen alustaan".

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin (oik.) ja Sergei Sobjanin osallistuivat Venäjän voitonpäivän viettoon 9. toukokuuta.

Sergei Sobjanin

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin saattaisi olla yllätysnimi Putinin silovikkiringin ulkopuolelta.

– Muista nimistä Sobjanin on ainoa, jolla on jotain henkilökohtaista suosiota tai luottamusta. Mikäli hallinto avautuisi – mikä on epätodennäköistä – Sobjaninilla voisi olla jotain mahdollisuuksia, Margarita Zavadskaya arvioi.

63-vuotias Sobjanin on neuvostoajan virkamies, joka on tehnyt pitkän uran paikallishallinnossa sekä Yleisliittolaisen Leninin kommunistisessa nuorisoliitossa.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin.

Putin nosti hänet presidentinhallintonsa kansliapäälliköksi 2005, kun viran edellistä haltijaa Dimitri Medvedeviä alettiin valmistella väliaikaiseksi "Putiniksi".

Presidenttinä ollessaan Medvedev nimitti Sobjaninin Moskovan pormestariksi - sen jälkeen, kun edellinen pormestari Juri Luzhkov oli arvostellut Medvedeviä.

– Sobjanin on kuitenkin verraten tuore kasvo Moskovassa, eikä hänellä ole vahvoja suhteita eikä tukea Kremlissä, Zavadskaya näkee.

– Eikä ainakaan silovikkien keskuudessa.

Silovikeilla viitataan Putinin mukana valtaan nousseisiin Kremlin johtohahmoihin, joista suurin osa on samaa ikäpolvea olevia entisiä KGB:n upseereja.

Sobjaninin katostaan olevan sekä Putinin että Medvedevin mies.

Turvallisuuspalvelu FSB:n ex-päällikkö ja Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Nikolai Patrushev

Kun arvailut Vladimir Putinin terveydentilasta alkoivat kiihtyä, hänen huhuttiin nostavan ainakin väliaikaiseksi seuraajakseen Nikolai Patrushevin.

70-vuotias Patrushev on turvallisuuspalvelu FSB:n entinen päällikkö ja nykyinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri.

Politico-lehti kuvaili häntä 2017 Kremlin haukaksi, joka "näkee maailmankatsomuksessaan salaliittoja, ja jolla on vankka kokemus vakoilun maailmasta".

Patrushevin ja Putinin tiet ovat ristenneet monta kertaa. Kun Putin astui KGB:n palvelukseen keväällä 1975, vuotta vanhempi Patrushev oli palvellut salaisessa poliisissa vuoden.

” Naryshkin, Bortnikov ja Patrushev eivät ole julkisia henkilöitä, mutta jokainen heistä voi mahdollisesti mennä pitkälle suojellakseen Putinin alaisuudessa hankkimiaan henkilökohtaisia varallisuuksiaan.

Turvallisuus­palvelu FSB:n päällikkö Patrushevista tuli 1999, jolloin Putin nousi presidentiksi. Nykyään hän on Putinin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja.

Margarita Zavadskaya näkee Patrushevin olevan samalla viivalla FSB:n nykyisen johtajan Aleksander Bortnikovin ja ulkomaantiedustelupalvelun SVR:n päällikön Sergei Naryshkinin kanssa.

– Naryshkin, Bortnikov ja Patrushev eivät ole julkisia henkilöitä, mutta jokainen heistä voi mahdollisesti mennä pitkälle suojellakseen Putinin alaisuudessa hankkimiaan henkilökohtaisia varallisuuksiaan, Zavadskaya arvioi.

Sotaveteraani Igor Girkin.

Igor Girkin

Sotaveteraani Igor Girkin nousee seuraaja-arvailuihin erilaisista lähtökohdista. Hän ei kuulu silovikkien eikä muidenkaan rinkeihin vaan on suoran toiminnan mies. Girkinin kutsumanimi Strelok tarkoittaa "ampujaa" tai "pyssymiestä".

Hän oli heinäkuussa 2014 Kremlin-mielisten kapinallisten muodostaman Donetskin kansantasavallan puolustusministeri. Hän myös osallistui taisteluihin, ja on yksi neljästä, joita syytettiin Malaysian Airlinesin lennon MH17 pudottamisesta ja 298 ihmisen murhasta.

Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla ollut kone ammuttiin alas Itä-Ukrainassa Venäjän asevoimien Buk-ilmatorjuntaohjuksella. Girkin kiisti oikeudenkäynnin alla 2019, että kapinalliset olisivat olleet vastuussa massamurhasta.

Oikeudenkäynti alkoi maaliskuuta 2020 Haagissa. Sen enempää Girkin kuin kukaan muukaan syytetyistä ei saapunut paikalle.

” Ehkä pitäisin silmällä Girkinin kaltaisia henkilöitä pitkässä juoksussa, vaikka hänellä ei olekaan virallista asemaa hallinnossa.

– Ehkä pitäisin silmällä Girkinin kaltaisia henkilöitä pitkässä juoksussa, vaikka hänellä ei olekaan virallista asemaa hallinnossa, Zavadskaya sanoo.

51-vuotias Girkin on arvostellut Kremliä sarkastisesti viestipalvelu VKontaktessa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hänen mukaansa Suomen johdon nykyisenlainen huolestuttaminen oli Putinilta "kyseenalainen saavutus".

– Hän kritisoi nykyisiä poliitikkoja rajusti VKontakte-tilillään. En tarkoita, että näkisin juuri Girkinin seuraavana johtajana, ehkä ennemmin jonkun, jolla on samanlainen poliittinen profiili: isänmaallinen, konservatiivinen – ja todellista kokemusta taisteluista, Zavadskaya arvioi.

– Kremlissä ollaan varuillaan, sillä hänen kaltaisensa voivat saavuttaa suurempaa suosiota kuin he itse.

Vasemman käden polku

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

Dmitri Medvedev

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on toinen Kremlin tunnetuimmista naamoista, joista tuskin tulee Putinin virallisia seuraajia.

– En löisi vetoa Lavrovin tai Medvedevin puolesta, Zavadskaya sanoo ja viittaa myös Venäjän ulkoministeriin Sergei Lavroviin.

Vuosikymmenen takainen presidenttiys ja näkyvyys maailmalla ei Zavadskayan mukaan takaa Medvedeville mahdollisuutta nousta maansa johtoon uudestaan.

– Näen, että Medvedev valittiin sen takia, että hän ei koskaan aiheuttanut Putinille mitään ongelmia. Samasta syystä en pidä häntä mahdollisena seuraajana.

Medvedev oli Venäjän presidentti vuodet 2008–2012 Putinin toimiessa pääministerinä. Tämän jälkeen miehet vaihtoivat virat päittäin, ja Medvedev istui pääministerinä vuoteen 2020 asti.

Venäjän suurlähettiläs Alexander Rumyantsev luovutti presidentti Tarja Haloselle Dmitri Medvedevin lahjan, Meggi-kissanpennun, Helsingissä 2013.

Lännessä Medvedeviä pidettiin liberaalimpana Putinin raskaaseen KGB-rinkiin verrattuna. Suomalaisten mieliin Medvedev jäi, kun hän lähetti presidentti Tarja Haloselle siperiankissan junalla Venäjältä.

Medvedev kertoi myös olevansa klassisen heavy rockin ystävä. Hänen suosikkiyhtyeitään ovat Deep Purple, Black Sabbath ja Led Zeppelin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Sergei Lavrov

Pian kaksi vuosikymmentä ulkoministerinä ovat tehneet Sergei Lavrovista Putinin ohella tunnetuimman venäläispoliitikon.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 72-vuotiaan konkarin suusta on pomppinut rupikonnia liukuhihnalta. Ensin hän väitti Reutersin mukaan, että Ukraina olisi hankkimassa ydinasetta. Huhtikuussa Venäjän ulkoministeriö syytti Israelia uusnatsien tukemisesta Ukrainassa.

Tilannetta ei varsinaisesti helpottanut se, että Lavrovin mukaan myös Adolf Hitlerin suonissa saattoi virrata juutalaisveri.

Jälkimmäiseen puuttui jo Putinkin. Hän pyysi Israelin pääministerin Naftali Bennettin mukaan Lavrovin puheita anteeksi.

Lavrov tunnettiin vuosikausia lännessä ovelana ja kovana pelurina. Viime aikoina hänen on kuitenkin arveltu olevan enemmän Putinin sanansaattaja kuin todellinen vaikuttaja Kremlissä.

Putinin pallilta hän pysynee poissa jo omastakin tahdostaan; sitkeiden huhujen mukaan Lavrov on halunnut eläkkeelle monen vuoden ajan.