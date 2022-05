Nordean Taidesäätiön kokoelmien helmistä esitellään 30 maalausta, mm. Akseli Gallen-Kallelan, Albert Edelfeltin, Eero Järnefeltin, Antti Favénin, Pekka Halosen ja Tove Janssonin upeita töitä.

ISTV:n suora lähetys Suomen Yhdyspankin pääkonttoriksi vuonna 1989 valmistuneesta graniittilinnasta alkaa klo 14. Opastetun taidekierroksen asiantuntijoina toimivat Nordean pankkimuseon johtaja Kukka-Maaria Nummi ja taidesäätiön asiamies Anu Kehusmaa. Toimittaja on ISTV:n Antti Virolainen.

Lähetyksen alkuosassa tutustutaan Taidesäätiön maalauksiin ja jälkiosassa pistäydytään pankkimuseoon, joka toimii entisessä pankkiholvissa.

Sen sisustuksessa on kosolti jugendaarteita pankin historian varrelta. Hyvänä esimerkkinä Kansallis-Osake-Pankin pääjohtajan Juho Kusti Paasikiven muhkea työtuoli.

Akseli Gallen-Kallelan isokokoinen maalaus Purren valitus (1907) on yksi Taidesäätiön aarteista. Se on tuttu Kansallis-Osake-Pankin asiakkaille, sillä se vartioi KOP:n entisen pääkonttorin pankkisalia.

Maalaukset on ripustettu lasikattoisen pankkisalin seinille. Kuva avoimien ovien päivältä 2018.

Taidekierros kestää noin tunnin ja se on katsottavissa myöhemmin tallenteena Ilta-Sanomien verkkosivuilla.

Helsingin Aleksanterinkatua vartioiva ”pankkipalatsi” on itsessään taideteos. Se on Helsingin ensimmäinen talo, jossa julkisivu on tehty kokonaan graniitista.

Arkkitehti Gustaf Nyström piirsi rakennukseensa muun muassa uljaan lasikattoisen pankkisalin ja portaikon.

Aleksanterinkadun julkisivun ikkunakaarissa on kuvanveistäjä Walter Runebergin veistoksia, jotka kuvaavat suomalaisia elinkeinoja.

Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitseva ”pankkipalatsin” julkisivu on itsessään taideteos.

Suomen Yhdyspankki toimi vuosina 1862–1995. Lopulta 1990-luvun talouselämän tyrskyissä se fuusioitui osaksi nykyistä Nordea-konsernia.

Nordean Säätiö ylläpitää ja kehittää omistamaansa laajaa taidekokoelmaa. Säätiön kokoelman teokset on poimittu Nordean suomalaisen edeltäjäpankin, Merita Pankin, kokoelmasta.

Kokoelman juuret ovat 25 suomalaisen liikepankin, etenkin Kansallis-Osake-Pankin ja Suomen Yhdyspankin yli sadan vuoden aikana keräämissä kokoelmissa.

Avoimien ovien tapahtumat 21. toukokuuta sekä 1.–2. heinäkuuta päästävät yleisön tutustumaan taiteeseen, arkkitehtuurin ja pankkihistoriaan Nordean perinteikkäässä pankkitalossa, osoitteessa Aleksanterinkatu 36 B.

Lähde: nordea.com