Pussy Riotin johtohahmo pakeni Venäjältä

Myös muita aktivistiryhmän jäseniä on paennut Venäjältä.

Aktivistiryhmä Pussy Riotin jäsen Marija Aljohina on paennut Venäjältä, kertoo New York Times.

Aljohina päätti lähteä Venäjältä huhtikuussa, kun Venäjän viranomaiset ilmoittivat, että hänen kotiarestinsa muutettaisiin 21 päiväksi rangaistussiirtolassa.

Hän kertoo lehdelle naamioituneensa ruokalähetiksi välttääkseen Moskovan poliisin, joka oli tarkkaillut hänen ystävänsä asuntoa, jossa hän asui. Hän jätti matkapuhelimensa kotiin välttääkseen jäljittämisen.

Ystävä ajoi Aljohinan Valko-Venäjän rajalle, josta hänellä kesti viikko päästä Liettuaan. Nyt hän asuu maan pääkaupungissa Vilnassa.

Aljohina sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut kaiken maassa.

– Mielestäni Venäjällä ei ole enää oikeutta olla olemassa. Jo aiemmin oli kysymyksiä siitä, miten se on yhdistynyt, minkä arvojen mukaan se on yhdistynyt ja mihin se on menossa. Mutta nyt en usko, että siitä on enää kysymystäkään, hän sanoo New York Timesille.

Hän sanoo kuitenkin toivovansa, että voi vielä palata Venäjälle. Myös muita aktivistiryhmän jäseniä on paennut Venäjältä Vilnaan.

Vuonna 2012 Aljohina tuomittiin kahden vuoden vankeustuomion osallistuttuaan Pussy Riotin punkrukousperformanssiin Kristus Vapahtajan katedraalissa Moskovassa. Hänet armahdettiin silloin hieman ennen tuomion päättymistä joulukuussa 2013.

Viime vuonna hänet tuomittiin vuodeksi liikkumisrajoituksiin koronarajoitusten rikkomisesta ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia tukeviin mielenosoituksiin osallistumisesta. Tuomion mukaan Aljohina ei saanut poistua kotoaan iltakymmenen ja aamukuuden välillä eikä osallistua joukkotapahtumiin tai poistua Moskovasta.

Hän kertoo New York Timesille tulleensa myös pidätetyksi kuusi kertaa viime kesän jälkeen tekaistujen syytteiden perusteella.