Ukrainan armeija räjäytti helmikuussa Kiovan lähellä sijaitsevan Irpinin padon estääkseen venäläisjoukkojen etenemisen kaupunkiin. Viereisen Demydivin kylän asukkaat kärsivät teosta edelleen, mutta pitävät sitä silti tarpeellisena.

Omenapuut kukkivat, ruoho vihertää ja tulppaanit puskevat maasta kohti taivaalla helottavaa aurinkoa. Ukrainan kevät on kauneimmillaan, mutta Demydivin kylän yllä leijuu vetäytyvän tulvaveden mätäinen löyhkä.

Poshtova-kadun itäpäässä sinisen portin alta pilkistää kolme pientä koirankuonoa. Vieraat on huomattu, eikä haukkumiselle tahdo tulla loppua.

Oli helmikuun 26. päivä, kun portin takana asuva Tetjana kuuli räjähdyksen. Taivaalla pörräsi kaksi helikopteria, mutta leskirouva ei tiennyt, kummalle ne kuuluivat – Ukrainan armeijalle vai maahan kaksi päivää aiemmin hyökänneille venäläisjoukoille.

Sitten menivät sähköt. Pian Tetjana näki, kuinka muutaman sadan metrin päässä virtaavan Irpinjoen vesi alkoi nousta uhkaavasti kohti hänen taloaan.

Tetjanan talon pihamaa ja kellari ovat tulvaveden valtaamat.

Vartijat Tetjanan talon portilla.

Joku kyläläisistä tiesi kertoa joen tulvivan, koska Ukrainan joukot olivat itse räjäyttäneet läheisen Irpinin padon. Se erottaa joen parin kilometrin päässä kylältä sijaitsevasta Kiovan tekojärvestä.

Tuhotyön tarkoituksena oli pysäyttää venäläisten eteneminen 50 kilometrin päässä sijaitsevaan pääkaupunkiin Kiovaan. Kyläläiset yrittivät suojata kotejaan rakentamalla hiekasta vallia, mutta vesi oli voimakkaampi ja nousi yhä nopeammin.

Tulva valtasi lopulta kyläteiden, pihojen ja peltojen lisäksi ainakin 70 taloa. Vaikka Tetjanan kodin sisätilat säästyivät, pihamaa lainehti.

Nyt hän joutuu etsimään lehmilleen ruokaa muualta, sillä ne eivät vielä pääse syömään tuoretta ruohoa talon takana olevalta niityltä. Perunat Tetjana ehti pelastaa kellarista, mutta pikkelssit, kompotit ja muut säilykkeet ovat yhä siellä, vedenpinnan alla.

Viljelysten jäätyä tulvaveden alle ruoasta on pulaa. Tetjana ehti pelastaa kellarista perunat, säilykkeet jäivät.

Tien toisella puolella pellolla kasvoi perunoiden lisäksi tomaatteja ja maissia, mutta nyt sekin on veden vallassa.

– Siellä on vain sammakoita ja villisorsia. Naapuri neuvoi kasvattamaan vedessä riisiä kuten Kiinassa, Tetjana sanoo nauraen.

” Naapuri neuvoi kasvattamaan vedessä riisiä kuten Kiinassa

Tilanne on kuitenkin kaikkea muuta kuin hauska.

Venäläisjoukot vetäytyivät Kiovan seudulta huhtikuun alussa. Niiden painajaismaisesta läsnäolosta alueella muistuttavat nyt kranaattitulen tuhoamat talot, joita on parisenkymmentä. Tetjanan aitaan on kiinnitetty varoitus miinoista ja muista räjähteistä, joita alueelta saattaa vielä löytyä.

Taisteluita käytiin Tetjanan kotikadulla, jolta käsin venäläiset tulittivat joen toisella puolella olleita ukrainalaisten asemia. Ukrainalaiset vastasivat tuleen, eivätkä kyläläiset voineet liikkua ulkona.

Nälissään tulvan ja tulituksen keskellä olivat sekä ihmiset että eläimet.

– Eläimet huusivat nälkäänsä. Koirat yrittivät metsästää kanoja ja hanhia. Pelkäsin taisteluita, tulvavettä ja nälkiintyviä koiria.

Kaikesta huolimatta Tetjana pitää ukrainalaisjoukkojen tekoa oikeana ja tarpeellisena.

– Tämä hävitys pelasti Kiovan. Jos venäläiset olisivat ottaneet Kiovan, meillä ei olisi enää tulevaisuutta.

Tetjana ja Julija rakastavat molemmat koiria.

Samaa mieltä on naapurintyttö Julija, 14. Hän ottaa Tetjanan välillä syleilyynsä, kun tunteet tahtovat nousta pintaan muistojen mukana.

Eri sukupolvia edustavaa kaksikkoa yhdistää rakkaus koiriin, joita Julijalla on neljä ja Tetjanalla peräti yhdeksän.

– Sota on yhdistänyt kyläläiset. Ensin jaoimme tuskan, sitten ruoan ja nyt ystävyyden. Tämä on tehnyt yhteisöstä vahvemman, Tetjana sanoo.

Hän kiittelee Punaista ristiä, jonka toimittama leipä on auttanut selviämään pahimman yli. Sekin on jaettu naapurien kesken niin, ettei kukaan jää ilman.

Julijalla on neljä koiraa, Tetjanalla yhdeksän.

Demydivin tulvan tiedetään nyt vaikeuttaneen venäläisjoukkojen etenemistä merkittävästi. Vielä vetäytyessäänkin ne joutuivat etsimällä etsimään kiertoteitä pois päästäkseen.

Kyläläiset ovat sitä mieltä, että heidän kärsimyksensä auttoi pelastamaan Kiovan venäläisiltä. Tetjana kuvailee elämänsä onnellisimmaksi hetkeksi sitä, jolloin Ukrainan joukot saivat lopulta ajettua venäläisjoukot kylältä.

– Olemme naisia ja olemme kuulleet kauheuksista, joita venäläiset tekivät naisille muualla. En olisi uskonut, että he voisivat tehdä sellaista. Olen onnellinen, että säästyimme siltä.

Näkymä Vasilyn talon ovesta ulos.

Muutaman talon päässä asuva Vasily kertoo, että kylällä pyörineet venäläiset vaikuttivat muita sotilaita ammattimaisemmilta ja olivat mahdollisesti Spetsnaz-erikoisjoukkojen jäseniä. He kiersivät lähinnä tarkkailemassa, tiedustelemassa sekä etsimässä taloista Ukrainan armeijassa palvelleita.

– Olemme tavallaan onnekkaita. Naapurikylässä Kozarovytshissä oli burjaatteja, jotka jäivät sinne ja tekivät kauheuksia. Siellä asuvien mummoni ja serkkuni mukaan burjaatit ryöstivät taloista kaiken astioita myöten, Vasily kertoo.

Hänen ystävänsä sotilaat tappoivat, kun tämä lähti naapurikylään tyttöystävänsä luokse. Ruumis makasi kadulla kuukauden, sillä Venäjän sotilaat eivät antaneet haudata miestä. Omaiset tunnistivat vainajan lopulta vaatteista.

Räjähteistä varoittava juliste Demydivissä. Kylään tulleet venäläiset tuhosivat kylän keskusraitin rakennuksia.

Vasilyn talo on pienessä notkelmassa, ja sen pihalla on edelleen vähintään puoli metriä vettä. Sisällä tulva ylsi enimmillään yli metriin, mutta nyt enää kymmeneen senttiin.

Yläkerrassa voi onneksi olla kuivin jaloin, mutta pihalla on vielä parasta liikkua kahluuhousuissa. IS:n kuvaajalle Vasily lainaa kumisaappaat, jotta tämä pääsee katsastamaan talon sisätilat.

Talon lopullinen kohtalo on vielä epäselvä. Tulvan vuoksi Vasily ole voinut myöskään vielä tuoda takaisin perhettään, jonka vei aiemmin toisaalle turvaan.

Vierailijoita ihmetyttää, kuinka myös Vasily jaksaa naureskella ja vitsailla tilanteella sen karmeudesta huolimatta.

– Tämä kaikki on jo tapahtunut. Olen vain onnellinen siitä, että perheeni on elossa. Se on tärkeintä, hän kertoo syyksi valoisalle asenteelleen.

– Me jälleenrakennamme kaiken, hän lisää.

Vasilyn talon lattialla oli pahimmillaan metri vettä. Nyt vedenpinta on laskenut niin, että vettä on enää kymmenisen senttiä.

Venäläisten lähdettyä Ukrainan armeija ryhtyi pumppaamaan vettä pois kylästä. Myös padolla ovat käynnistyneet korjaustyöt. Paikkaa vartioivat sotilaat eivät odotetusti lämpene säpäleinä olevan rakennelman kuvaamiselle.

Tetjanan mukaan vedenpinnan aleneminen on alkanut näkyä selvästi viimeisten viiden päivän kuluessa. Toiveissa on rauhan ja elämän normalisoitumisen lisäksi se, että kevät kasvattaisi vähitellen kuivuvalle niitylle tuoreen ruohon lehmiä varten.

– Emme halunneet venäläisiä tänne. Olemme onnellisia, koska Ukrainan armeija löi heidät ja meillä on nyt vapaus. Ennen sotaa en täysin ymmärtänyt vapauden merkitystä. Nyt tiedän, mitä on hyvä elämä, Tetjana sanoo.