Harvinaiset kuvat: tältä Azovstalin sisällä näyttää

Kuvat ei herkimmille: Mariupolin viimeiset puolustajat ovat linnoittautuneet suuren ja sokkeloisen Azovstalin terästehtaan alueelle.

Azovstalin terästehdas on ukrainalaissotilaiden viimeinen linnake Mariupolissa.

Azovstalin viimeiset puolustajat ovat lähettäneet harvinaisia kuvia Mariupolin tehdasalueen sisältä. Valtava terästehdas on ukrainalaissotilaiden viimeinen linnake kaupungissa.

Ukrainan sotilaita alueella on arviolta 2 000. Mariupolin pormestarin avustajan mukaan mukaan Azovstalissa on yhä ainakin sata siviiliä.

– Se ei kuitenkaan vähennä hyökkääjän iskujen tiheyttä, hän Reutersin mukaan kirjoitti tiistaina Telegramissa.

Azovstalin terästehdas on suuri ja sokkeloinen ja siksikin vaikea hyökkäyskohde.

Asovanmeren rannalla sijaitseva Azovstalin alue on Euroopan suurimpia metallitehtaita. Se on paitsi suuri myös sokkeloinen ja siksikin vaikea hyökkäyskohde. Alueella on paljon maanalaisia tiloja ja tunneleita, joista ihmiset ovat etsineet suojaa.

Washington Postin mukaan valtava Azovstalin tehdasalue tuotti ennen hyökkäyssotaa vuosittain yli neljä miljoonaa tonnia raakaterästä ja tarjosi toimeentulon noin 40 000 ihmiselle. Se valmistui Neuvostoliiton varhaisina vuosina ja rakennettiin uudelleen Mariupolin natsimiehitystä seuranneen hävityksen jäljiltä.

Haavoittunut, kätensä menettänyt ukrainalaissotilas Azovstalin kenttäsairaalassa, bunkkerin sisällä.

Ukrainan sotilaat ovat kertoneet jatkavansa kaupungin puolustamista.

Haavoittunut ukrainalaissotilas kenttäsairaalassa.

Azovstalissa on yhä noin 2 000 ukrainalaissotilasta.