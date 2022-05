Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Vihreä kesä tuo taitavan sissi­sodan Venäjän joukkojen riesaksi – Pekka Toveri: ”He eivät aio antaa periksi”

Venäjän armeijaa odottaa vihreä helvetti, kun Ukrainassa koittaa kesä. Korkean ruohon ja lehvästön suojassa puolustajan on helpompi siirtää erikoisjoukkojaan hyökkääjän selustaan. Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan ukrainalaisten aktivoituneesta partisaanitoiminnasta on jo viitteitä Hersonin ja Mariupolin välisellä alueella. ”Venäläisillä on edelleen aika vähän joukkoja noin isojen alueiden valvontaan. Selustassa sisseille on tilaa toimia.” Kesän myötä maasto kestää jo raskaidenkin ajoneuvojen alla, mutta haluavatko ja kykenevätkö venäläiset poistumaan tiestöltä? ”Panssarikalustoa on mennyt toistatuhatta. Se syö moraalia, kun vaunu ei anna suojaa, jos sitä käyttää typerästi”, Toveri sanoo artikkelin videolla.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje