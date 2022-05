Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Venäläiset varus­miehet simputettuja ja huonosti koulutettuja – Pekka Toveri: ”Suomalaiset taidollisesti eri planeetalta”

Ukrainan sodassa taistelee myös venäläisiä varusmiehiä, vaikka presidentti Vladimir Putin väitti toista. Karu todellisuus on paljastanut kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan heidän koulutuksensa kehnon tason. ”Simputtaminen ja kiusaaminen on valtava ongelma. Neuvostoperinnettä, eikä näytä, että he ovat päässeet siitä eteenpäin.” Suomalaiset varusmiehet ovat Toverin mukaan taidollisesti eri planeetalta. Ukrainan armeijassa sotii poikkeuksellisen paljon varttuneita reserviläisiä. Heidän kenttäkelpoisuuttaan nostaa motivaatio, taktinen taitavuus sekä Itä-Ukrainassa kahdeksan vuoden aikana saatu sotakokemus. ”He taistelevat olemassaolostaan”, Toveri sanoo artikkelin videolla.

