Kaikki vaikutti hyvältä työväenpuolueen Keir Starmerille. Sitten hän joi pullon olutta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Boris Johnsonin pahin kilpailija on työväenpuolueen Keir Starmer. Nyt on hänen vuoronsa rypeä koomisessa skandaalissa.

Keskiviikkona Suomeen saapuu mies, joka ei ole ehkä syntynyt aivan onnellisten tähtien alla, mutta ainakin kovin outojen. Jokaista vastoinkäymistä kohden Boris Johnson saa niiltä yhden onnenpotkun.

Viime viikolla pääministeri Johnsonin konservatiivit ottivat kunnolla takkiin Britannian paikallis- ja aluevaaleissa. Tuli takaisku Lontoossa. Pohjois-Irlannissa nationalistinen Sinn Fein nousi suurimmaksi puolueeksi, mikä tietää pulmia Johnsonille.

Mutta ei hätää. Oppositiojohtaja Keir Starmer sattui korkkaamaan pullon olutta vuosi sitten.

Britannian kansallisruoka on intialainen curry. Se siitä suurvaltamenneisyydestä.

Currya on hyvä huuhtoa alas oluella. Huhtikuun lopulla 2021 pidettiin täytevaalit. Niiden vuoksi kampanjamatkalla ollut Starmer vieraili Durhamin kaupungissa.

Paikalliseen työväenpuolueen parlamentaarikon toimistoon tilattiin currya ja olutta. Ravintolaan ei olisi päässytkään, sillä voimassa olivat kovat koronasulut.

Niiden rikkomisesta on läpi talven syytetty itse pääministeri Johnsonia, jonka virka-asunnolla biletettiin ja karaoke raikasi väitetysti yhtenään. Johnson on jo saanut yhdet sakot asiasta. Starmer on niiden vuoksi vaatinut häntä eroamaan tehtävästään.

Vuosi sitten Durhamissa kävi niin, että ohikulkenut opiskelija kuvasi videon toimiston ikkunassa olusilla seisovasta Starmerista. Näkyi selvästi, että toimisto oli täynnä väkeä. Pahastunut opiskelija antoi myöhemmin videon julkisuuteen.

Aluksi Durhamin poliisi ei pitänyt asiaa tutkimisen arvoisena. Oli näet sellainen porsaanreikä, että työlounaat oli rajoitustenkin aikana sallittu. Ja töitähän Starmer joukkoineen oli kaupungissa paiskimassa.

Sitten paine kasvoi ja poliisi päätti tutkia asian.

Keir Starmer on joutunut selittelemään vuosi sitten nautittua ”työlounasta”.

Farssiin.

Työväenpuolue korostaa, että Starmer ja joukko johon kuului myös varapuheenjohtaja Angela Rayner, söi sallittua työlounasta. Oli kuitenkin kovin myöhä kellonaika sellaiselle.

Jaksettiinko täyttävän curryn ja olusien jälkeen enää tehdä kampanjahommia? Työväenpuolue on esittänyt tästä tulkinnanvaraisia todisteita. Avainkysymyksiin kuuluu, lähtikö Starmer maha täynnä saman tien pötköttämään hotelliin.

Kiinnostava sivupolku on, että curryn tuonut ruokalähetti oli mahdollisesti myöhässä. Miten tämä vaikutti tapahtumien kulkuun ja lain tulkintaan? Olisiko pitänyt heittää ruuat roskiin, kun ne olivat varmaan ehtineet matkalla vähän jäähtyäkin?

Nettilehti Politico löysi paikalla olleen, jonka mielestä ainakin jotkut nuoremmat puoluevirkailijat vaikuttivat varsin juopuneilta. Eikö aloittelijoiden pää kestänyt, kun pääsivät ottamaan ohraista ison pomon seurassa?

Pahalta näyttää. Kyselyissä valtaosa briteistä epäilee Starmerin selityksiä.

Starmer on sellainen Antti Rinteen oloinen työväenjohtaja, enemmän lakimies kuin työmies. Sellainen nallemainen kuitenkin. Siviilivirassa hän oli maan korkein syyttäjäviranomainen.

Starmer päätti tehdä tiukan vedon. Hän ilmoitti eroavansa tehtävästään, jos saa sakot olutjupakasta. Tämä asettaa Johnsonin kiusalliseen tilanteeseen, koska hän ei ole eronnut omien sakkojensa vuoksi.

Toisaalta, jos Starmer saa sakot ja eroaa, työväenpuolue on vaikeassa tilanteessa. Myös varapuheenjohtaja Rayner on ilmoittanut eroavansa, jos sakot räpsähtävät.

Edellisen puheenjohtajan, hyvin vasemmistolaisen Jeremy Corbynin kausi päättyi katastrofaaliseen vaalitappioon. Keskitien Starmer ei ole täyttänyt kaikkia odotuksia, mutta vaikuttaa siltä, että hän voisi anttirinnemäisesti kompastella kohti voittoa parlamenttivaaleissa.

Uusi puheenjohtajakilpa voisi heittää työväenpuolueen laidat taas toisiaan vastaan, mikä ilahduttaisi Johnsonin konservatiiveja.

Boriksella on taas hetken helpompaa. Sauli Niinistö kohtaa keskiviikkona onnenkantamoisten suurmestarin.