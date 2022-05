Ruotsissa on havaittu yhdeksän tunnistamatonta maksatulehdusta lapsilla. Maailmalla tapauksia on jo noin 300.

Yhdeksän lapsen epäillään sairastuneen Ruotsissa hepatiittiin eli maksatulehdukseen, jonka syy ei ole tiedossa.

Lapset ovat sairastuneet marraskuun 2021 ja huhtikuun 2022 välillä eri puolilla Ruotsia.

– On hyvin harvinaista, että lapsi sairastuu tuntemattomasta syystä johtuvaan akuuttiin hepatiittiin, mutta sitäkin esiintyy. Kansanterveyslaitos tutkii parhaillaan, ovatko nyt havaitut tapaukset tuntemattomasta syystä johtuvan akuutin hepatiitin lisääntymistä vai eivät, sanoo valtionepidemiologi Anders Lindblom.

Kansanterveyslaitos kehottaa terveydenhoidon ammattilaisia tarkkailemaan, onko potilailla hepatiittia vastaavia oireita.

Ruotsin kansanterveyslaitos kertoo tiedotteessaan, että vastaavia tapauksia on todettu muun muassa Britanniassa, Irlannissa, Hollannissa, Tanskassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Tapauksia on todettu maailmalla jo noin 300.

Pääoletuksena on kansanterveyslaitoksen mukaan, että kyseessä on adenovirusinfektio, mutta asiaa ei ole vahvistettu.

Suomessa maksatulehdusta aiheuttavat yleensä aikuisilla hepatiittivirukset tai alkoholi, lääkkeet tai myrkyt.

Yhdysvalloissa ensimmäiset tapaukset todettiin lokakuussa 2021 Alabaman osavaltiossa. Sairaalaan joutui viisi lasta, joilla oli akuutti hepatiitti mutta testitulosten mukaan ei A-, B- tai C-hepatiittia. Sen sijaan adenovirustestit näyttivät positiivista. Samankaltaiset tulokset antoivat myös neljän sairaalaan myöhemmin tulleiden lapsipotilaiden testit. Lapset olivat 1–6-vuotiaita ja aiemmin perusterveitä.

Vaikka monilla hepatiittiin sairastuneilla lapsilla on todettu adenovirusta, ei ole varmaa tietoa siitä, että adenovirus olisi aiheuttanut heillä maksatulehduksen.

Adenovirukset ovat suuri virusryhmä, joka aiheuttaa hengitystie- ja suolistoinfektioita.

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n mukaan EU-alueella lähes sadalla lapsella on havaittu maaliskuun lopun jälkeen selittämätön maksatulehdus. Britanniassa tartuntoja on todettu 145, ja yhteensä kymmenen lasta on tarvinnut maksasiirron. Valtaosa sairastuneista on alle 5-vuotiaita.

ECDC:n viimeviikkoisen raportin mukaan tapauksia ei ole todettu Suomessa.

Maksatulehduksen oireita ovat muun muassa kuume, ruokahaluttomuus, oksentaminen, vatsakipu, tumma virtsa ja ihon kellertäminen. Virasto kehottaa vanhempia opettamaan lapsensa huolehtimaan hyvästä käsi- ja aivastushygieniasta ja pitämään heidän rokotuksensa ajan tasalla.