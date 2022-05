Asian­tuntija: Ukrainan sodassa tapahtui merkittävä muutos – ”Ukrainan tilanne on päin­vastainen kuin Venäjällä”

Sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö arvioi Ukrainan mahdollisuuksia vastahyökkäyksiin.

Ukrainan joukkojen vastahyökkäys Harkovan pohjoispuolella on työntänyt Venäjän joukkoja merkittävästi taaksepäin viimeksi kuluneen viikon aikana.

Ukrainan tavoitteena on ollut työntää Venäjän joukkoja tykistön kantaman ulkopuolelle ja suojata näin kaupunkia venäläisten epäsuoralta tulelta, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo.

On raportoitu, että Ukraina olisi saanut työnnettyä venäläisjoukkoja jopa 40 kilometriä poispäin Harkovasta. Käihkön mukaan todellisuudessa puhutaan kuitenkin paremminkin noin 25 kilometristä.

– Mutta joka tapauksessa kyseessä on merkittävä muutos siihen, mitä Ukraina on tähän mennessä tehnyt, Käihkö sanoo.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi sunnuntaina, että Ukrainan vastahyökkäys voi edetä Venäjän rajalle saakka seuraavien päivien tai viikkojen aikana. Ajatushautomon mukaan venäläiset saattavat olla perääntymässä rajoitetusti alueelta.

Ukraina on aiemmin sodan aikana tehnyt vastahyökkäyksiä kahdella alueella: Kiovan pohjoispuolella, jolloin venäläiset eivät puolustaneet asemiaan, vaan vetäytyivät sekä Hersonin alueella, jossa Ukrainan joukot ovat saaneet pieniä alueita haltuunsa raporttien mukaan sissisodankäynnillä.

Käihkön mukaan myöskään Hersonista ei ole tietoa siitä, kuinka paljon venäläiset ovat pistäneet vastaan.

Kyseessä on siis ensimmäinen kerta sodan aikana, kun ukrainalaiset pystyvät ottamaan venäläisten aktiivisesti puolustamia alueita takaisin. Pystyisikö Ukraina tekemään vastahyökkäyksiä myös muilla alueilla?

Käihkön mukaan resurssien osalta vastahyökkäyksiin on mahdollisuus.

– Ukrainan tilanne on päinvastainen kuin Venäjällä. Venäjällä on vaikeuksia mobilisoida uusia joukkoja, kun taas Ukrainalle se voi olla täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, koska se saa länsimailta aseapua ja kouluttaa koko ajan uusia joukkoja.

Sodassa alkaa Käihkön mukaan pian näkyä se, että osa lännen toimittamat aseista on parempia kuin Ukrainalla on ollut aikaisemmin tai Venäjällä on tällä hetkellä.

Myös 40 maan muodostaman pysyvän koordinaatioryhmän perustaminen aseavun toimittamiseksi oli Käihkön mukaan tärkeä askel.

– Nyt kuunnellaan enemmän, mitä Ukraina tarvitsee ja synkronoidaan apua.

Hänen mukaansa suuri kysymys kuitenkin on, kykenevätkö Ukrainan joukot organisoimaan laajoja vastahyökkäyksiä. Vastahyökkäykset vaativat taitoa, jotta eri joukkojen toiminta saadaan yhdistettyä taktisella ja operatiivisella tasolla.

– Nyrkkisääntö on myös, että hyökkääjällä pitäisi olla kolme kertaa enemmän joukkoja kuin puolustajalla ja tämä pätee myös Ukrainaan.

Ukrainalaissotilas ampui kranaatinheittimellä Ukrainan asemista Harkovan alueella maanantaina.

Itä-Ukrainassa ukrainalaisten täytyy saada ensin pysäytettyä venäläisten eteneminen ennen kuin he voivat itse lähteä vastahyökkäyksiin.

– Monin paikoin venäläiset on jo pysäytetty, mutta kyllä Venäjä on osittain myös pystynyt etenemään, vaikka Yhdysvaltojen mukaan eteneminen onkin ollut aneemista.

Separatistialueilla Donetskissa ja Luhanskissa molemmat puolet ovat rakentaneet vuosien aikana linnoituksia, minkä vuoksi eteneminen voi Käihkön mukaan olla vaikeaa.

– Kuten olemme nähneet, ei Venäjäkään ole hirveästi edennyt näillä alueilla.

Hän kuitenkin arvioi, että Ukrainalla on mahdollisuus edetä Venäjän kevään aikana valtaamilla alueilla idässä ja etelässä.

– On tullut huolestuttavia uutisia siitä, että Venäjä pyrkisi liittämään etelässä valtaamiaan alueita itseensä. Tämä vaikuttaisi sodan dynamiikkaan, koska Venäjä pystyisi retorisesti sanomaan, että he puolustavat omaa aluettaan.

Käihkön arvion mukaan sissisodankäynti etelässä Venäjän miehittämillä alueilla tuleekin lisääntymään.

Ukraina on kertonut aloittavansa vastahyökkäyksen kesällä. Käihkö arvioi, että siihen Ukrainalla voisi olla joukkojen osalta myös realistisesti mahdollisuus.

Ukrainalla on hänen mukaansa tällä hetkellä kovat paineet edetä, koska näkymää tulevaisuuteen ei ole.

– Tällä hetkellä ei näytä siltä, että Venäjä saa merkittävästi uusia joukkoja, mutta kuka tietää, miten sota kehittyy.

Lisäksi Butshassa ja muualla Pohjois-Ukrainassa paljastuneiden sotarikosten jälkeen moni ukrainalainen pelkää sitä, mitä Venäjän miehittämillä alueilla tapahtuu, mikä lisää painetta vallata alueita takaisin.

Yliopistonlehtori, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta.

Käihkön mukaan on tärkeää, että Ukraina on saanut otettua Harkovassa aloitetta itselleen.

– On valitettavaa, että olemme seuranneet paljon enemmän Venäjää kuin Ukrainaa. Osittain se on luonnollista, koska Venäjä hyökkää ja on aloitteen tekijänä pystynyt määräämään, mitä Ukraina tekee.

Käihkön mukaan katsetta tulisi nyt kääntää enemmän siihen, miten Ukraina käy sotaa.

– Jos ja kun vastahyökkäykset jatkuvat, niin ne tulevat pakottavat Venäjää reagoimaan.

Käihkön mukaan Venäjä voi olla pakotettu siirtämään joukkojaan Harkovan alueelle etelämmästä, esimeriksi Izjumin kaupungista. Tällöin päähyökkäyskiila idässä heikkenee.

Harkovan vastahyökkäyksen kautta Ukraina voi myös mahdollisesti vaikuttaa Venäjän huoltoreitteihin etelämmässäkin.

ISW kertoi tiistaina, että Venäjä todennäköisesti jatkaa joukkojen kokoamista Belgorodin alueelle Länsi-Venäjällä estääkseen vastahyökkäyksiä Harkovan alueella ja Venäjän rajalla.

Venäjä pyrkii saamaan asemansa Harkovassa takaisin ja jatkamaan kaupungin valtaamisyritystä. Käihkön mukaan avainkysymys tällä hetkellä on, miten Venäjä onnistuu tässä.

– Jos ja kun sodassa mennään enemmän ja enemmän kulutussodankäyntiin, niin tilanne tiivistyy lopulta siihen, kumpi pystyy tuhoamaan enemmän vihollisen kalustoa ja tappamaan enemmän sotilaita samaan aikaan korvaten omia tappioitaan.