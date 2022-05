Kansallisen tiedustelupalvelun johtajan mukaan Venäjä valmistautuu pitkään konfliktiin Ukrainassa.

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Avril Haines arvioi, että on olemassa viitteitä siitä, että Venäjä haluaa ulottaa maasillan aina Moldovaan kuuluvaan Transnistriaan saakka.

Jo aiemmin useat asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä yksi tavoite olisi yhteyden luominen Krimiltä yhteyden Transnistrian separatistialueelle.

– Moldova on Venäjälle tärkeä, koska se on osa vanhaa Venäjän keisarikuntaa ja myös Neuvosto-imperiumia. Ukraina on tietysti heille prioriteetti, mutta (Venäjän näkökulmasta) Ukraina ja Moldova ovat aina olleet sidottuna toisiinsa, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ryhor Nizhnikau totesi huhtikuun lopussa.

Transnistria on noin 400 000 asukkaan alue, joka on yksipuolisesti julistautunut itsenäiseksi Moldovasta. Mikään maa ei ole tunnistanut sitä, ei edes Venäjä, jolla on ollut joukkoja siellä Neuvostoliiton kaatumisesta lähtien. Transnistrian asukkaista valtaosa on venäjänkielisiä.

Nizhnikau arvioi aiemmin, ettei Venäjä vielä hyötyisi Transnistrian itsenäisyyden tunnustamisesta.

– Sen lopullinen päämäärä on hallita Moldovaa. Transnistria ei vielä riitä siihen. Jos Venäjä tunnustaisi Transnistrian itsenäisyyden, se menettäisi tärkeän vipuvarren Moldovan keskushallintoon nähden. Hallituksen keskeisenä sisäpoliittisena tavoitteena on jälleenyhdistyminen Transnistrian kanssa.

Haines sanoi myös, että Venäjä myös valmistautuu pitkään konfliktiin Ukrainassa, Reuters uutisoi. Hainesin mukaan seuraavien kuukausien aikana Ukrainassa voidaan nähdä ”ennakoimattomampi ja mahdollisesti eskaloiva kehityskulku”.

– Me arvioimme, että presidentti (Vladimir) Putin valmistautuu pitkittyneeseen konfliktiin Ukrainassa, minkä aikana hän yhä aikoo saavuttaa tavoitteensa myös Donbasin jälkeen, Haines kertoi.

Hainesin mukaan Putin laskee sen varaan, että lännen tuki Ukrainalle heikkenee ajan myötä.