Suomen Nato-aikeet ovat Putinille katastrofaalisia ja ”aikamoinen lahja” Natolle, kirjoittaa CNN:n vanhempi tuottaja Luke McGee.

Suomen Nato-suunnitelmat ovat nousseet yhdysvaltalaisen CNN:n pääuutisiin. Uutisjätin vanhempi tuottaja Luke McGee kirjoittaa analyysissään Vladimir Putinin Venäjän häviävän ja Naton voittavan, jos Suomi hakee odotusten mukaisesti Nato-jäsenyyttä.

”Vladimir Putinin hyökkäys Ukrainaan on kostautunut monella rintamalla. Yksi Venäjän presidentin kannalta katastrofaalisimmista seurauksista on kuitenkin Suomen yhä todennäköisempi liittyminen Natoon”, hän kirjoittaa.

SUomen Nato-jäsenyys olisi McGeen mukaan useastakin syystä ”merkittävä takaisku” Kremlille.

Suomella ja Venäjällä on yhteistä maarajaa enemmän kuin Venäjällä ja viidellä Nato-maalla yhteensä. Tätä nykyä Venäjä jakaa maarajan Natoon kuuluvien Viron, Latvian, Turkin sekä Kaliningradin osalta Liettuan ja Puolan kanssa. Rajaa on yhteensä hieman yli 1 200 kilometriä, kun Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa Lapin erämaasta Suomenlahdelle melkein 1 300 kilometriä.

Venäjä on vaatinut takuita muun muassa Naton Ukrainaan laajenemista vastaan ja kaivannut Naton rajoja ajalta ennen 1990-lukua. Suomen liittymisen myötä Putinin-vastainen liittoutuma kasvaisi symbolisesti vielä entisestään. Lisäksi Naton vaikutusvalta kasvaisi Pohjois-Euroopassa ja arktisella alueella, jonka strateginen merkitys kasvaa kaiken aikaa.

Natolle Suomi olisi puolustusvoimiensa takia ”aikamoinen lahja”, McGee kirjoittaa.

”Suhteellisen pienestä väestömäärästään huolimatta Suomi on merkittävä sotilasmahti, joka on ollut epävirallisesti lännen puolella jo vuosikymmeniä. Sen armeija on vuosikymmeniä käyttänyt Yhdysvalloista hankittua kalustoa, joka on yhteensopivaa Nato-liittolaisten kanssa, mikä tarkoittaa, että se voisi niin halutessaan helposti liittyä Naton operaatioihin.

Suomessa on yleinen asevelvollisuus ja maa käyttää merkittävän summan puolustuskuluihinsa, McGee kirjoittaa.

Suomen ja Venäjän rajavyöhykettä Nuijamaalla. Maarajaa on yhteensä 1 289 kilometriä.

Suomen odotetaan ilmoittavan kiinnostuksesta Nato-jäsenyyteen tämän viikon aikana, McGee kirjoittaa, kunhan eduskunnan ulkopoliittinen valiokunta kertoo kantansa. Yleisesti uskotaan, että prosessi sujuu nopeasti eikä mikään Nato-maa esitä vastalauseita, hän kertoo.

Useat CNN:n haastattelemat viranomaiset ovat kertoneet odottavansa Naton jäsenten ja erityisesti Britannian ja Yhdysvaltojen takaavan Suomen turvallisuuden liittymisprosessin ajan.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi viime viikolla Suomen-vierailullaan, että maa auttaisi Suomea sotilaallisesti myös ennen virallista Nato-jäsenyyttä.

Suomen tietotoimisto STT kertoi viime viikolla, että sen tietojen mukaan Britannian lisäksi Yhdysvallat, Ranska ja Saksa ovat luvanneet sotilaallista tukea Suomelle ennen Nato-jäsenyyden virallista alkua, jos tarvetta siihen tulisi. Kyseessä ei olisi juridinen turvatakuu vaan ennemminkin epävirallinen turvavakuutus.

Analyysissä käydään läpi Suomen turvallisuuspoliittista taustaa suomalaisten haastateltavien kanssa.

Entinen pääministeri, professori Alexander Stubb kertoo CNN:n analyysissä Suomen Nato-päätöksen taustoista. Hän kertoo Suomen turvallisuuden pohjaavan maantieteeseen ja historiaan sekä idealismiin ja realismiin.

– Ajan mittaan on käynyt yhä selvemmäksi, että Venäjä on valmis luomaan entistä suurempaa kaaosta alueellamme, joten Natoon liittymisestä tulee pragmaattinen vaihtoehto, hän kommentoi.

Ulkopoliittisen instituutin Charly Salonius-Pasternak kertoi Suomen ideologian kumpuavan selviytymisestä.

– Viimeisen sadan vuoden aikana meistä on tullut vahva, suvereeni maa, jossa elintaso on korkea. Olemme joutuneet uhraamaan maata rauhan säilyttämiseksi, Salonius-Pasternak sanoi.

Yliopistonopettaja, eversti evp ja pääesikunnan sotilastiedustelun entinen apulaispäällikkö Martti Kari arvioi CNN:lle Venäjän aloittaneen jo Nato-jäsenyyteen liittyvän misinformaatio- eli väärän tiedon kampanjan.

– Pääteema on, että Suomi on natsivaltio, koska taistelimme toisessa maailmansodassa natsi-Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan, hän sanoi.

Kari uskoo Venäjän voivan vahingoittaa Suomen ilmatilaa ja häiritä toimintaa merellä, muun muassa laivaliikennettä, sekä lisätä tiedusteluoperaatioita Suomea vastaan.