Lisääntyneet delfiinikuolemat voivat olla seurausta Ukrainan sodasta, sillä melusaaste Mustallamerellä on lisääntynyt sotatoimien myötä.

Turkki on kertonut, että sodan alettua maan Mustanmeren länsiosissa sijaitsevalta rannikolta on löydetty yli 80 kuollutta delfiiniä.

Mustanmeren rannoilla on havaittu Ukrainan sodan syttymisen jälkeen tavallista enemmän kuolleita delfiinejä. Brittilehti Guardian uutisoi tiistaina, että tutkijat arvelevat lisääntyneiden delfiinikuolemien olevan seurausta sodasta.

Tutkijat uskovat, että noin 20 Venäjän laivaston aluksen ja jatkuvan sotilaallisen toiminnan aiheuttama lisääntynyt melusaaste pohjoisella Mustallamerellä on saattanut ajaa delfiinejä etelään Turkin ja Bulgarian rannoille, missä niitä on jäänyt kalaverkkoihin tavallista enemmän.

Turkkilaisen tutkimuslaitoksen Tudavin mukaan kuolemissa on havaittu merkittävää nousua. Puolet delfiineistä on Tudavin mukaan kuollut kalaverkkoihin, mutta loppujen osalta kuolinsyy on epäselvä. Tohtori Bayram Öztürkin mukaan ruhoista ei ole löytynyt merkkejä takertumisesta tai ampumahaavoista.

– Yksi mahdollinen syy, joka tulee mieleeni, on akustinen trauma, hän sanoo, mutta korostaa, että teoriaan tulee suhtautua varauksella.

– Meillä ei ole todisteita siitä, mitä matalataajuiset kaikuluotaimet voivat aiheuttaa Mustallamerellä, koska emme ole koskaan nähneet näin paljon laivoja ja näin paljon melua niin pitkään – ja tiede vaatii aina todisteita, Öztürk huomauttaa.

Laivastot käyttävät kaikuluotaimia havaitakseen vihollisen sukellusveneet kaukaa.

Koska myös merinisäkkäiden viestintä ja muut toiminnot ovat riippuvaisia äänestä, vedenalaisella melulla voi olla vakavia, jopa kohtalokkaita vaikutuksia niihin.

Ukrainalainen tutkija Pavel Gol’din sanoo Guardianille, että akustinen trauma voi selittää sitä, että kuolleita delfiinejä on löydetty rannoilta. Sotatoimet voivat hänen mukaansa selittää sitä, että delfiinejä on ajautunut kalaverkkoihin.

Vedenalainen melu ei hänen mukaansa suoraan tapa merieläimiä, mutta voi vahingoittaa ja häiritä niitä vakavasti.