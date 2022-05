Mielenosoittajat hyökkäsivät poliisiviranomaisen kimppuun Sri Lankassa

Sri Lankan pääministeri Mahinda Rajapaksa jätti eilen virkansa levottomuuksien vuoksi.

Etelä-Aasiassa Sri Lankassa mielenosoittajat ovat hyökänneet maan korkea-arvoisen poliisiviranomaisen kimppuun.

Viranomaisten mukaan poliisin ylimpään johtoon kuuluvan Deshabandu Tennakoonin auto sytettiin palamaan lähellä pääministerin virka-asuntoa Colombossa. Tennakoon oli myös sairaalassa hoidettavana, mutta on jo päässyt kotiin.

Sri Lankan pääministeri Mahinda Rajapaksa jätti maanantaina virkansa levottomuuksien vuoksi. Maanantain yhteenotoissa viisi ihmistä sai surmansa ja ainakin 189 loukkaantui. Valtaosa loukkaantumisista sattui, kun hallituksen kannattajat ja vastustajat ottivat väkivaltaisesti yhteen Colombossa.

Protestien taustalla on muun muassa se, että Sri Lanka on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin. Ennätysinflaatiosta kärsivä maa on muun muassa ilmoittanut, ettei pysty maksamaan velkojaan. Valuuttakriisin vuoksi maassa on pulaa kaikesta, koska tuontia ei juuri ole.

YK kehotti osapuolia dialogiin

Maan hallinto otti perjantaina käyttöön koko joukon hätätilalakeja, jotka muun muassa antavat armeijalle laajat valtuudet ottaa kiinni ihmisiä. Ammattiliitot olivat sitä ennen julistaneet maahan yleislakon painostaakseen hallintoa eroamaan.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet tuomitsi Sri Lankan kasvavat väkivaltaisuudet. Hän kehotti osapuolia dialogiin, jotta kansalaisten kokemat epäkohdat saataisiin korjattua.

– Olen hyvin huolissani väkivallan kärjistymisestä Sri Lankassa sen jälkeen, kun pääministerin kannattajat hyökkäsivät rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun, kuten myös sitä seuranneesta joukkoväkivallasta, joka kohdistui valtapuolueen jäseniin, hän sanoi kannanotossaan.