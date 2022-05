Ex-diktaattorin poika ”Bongbong” voitti Filippiinien vaalit – varapresidentiksi edellisen presidentin Duterten tytär

Virallisten tulosten vahvistamisen odotetaan vievän viikkoja.

Entisen diktaattorin poika Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. voitti Filippiinien presidentinvaalit. Kun äänet oli laskettu lähes kokonaan, Marcos oli kerännyt yli puolet äänistä.

Marcos seuraa presidenttinä Rodrigo Dutertea, jonka tytär Sara Duterte puolestaan voitti erikseen järjestetyn varapresidentin vaalin.

Rodrigo Duterte on saanut kansainvälistä huomiota muun muassa brutaalilla huumesodallaan, jossa kansalaisjärjestöt arvioivat kuolleen kymmeniä tuhansia ihmisiä. Myös Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on tutkinut huumeiden vastaista sotaa, mutta tutkinta on keskeytetty väliaikaisesti.

Marcosin voiton on pelätty syventävän Filippiinien korruptiota ja heikentävän demokratiaa. Monet ovat pitäneet Duterten ja Marcosin ehdokkuuksia myös keinona sementoida poliittinen valta kahden perheen välillä.