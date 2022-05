Puolustusministeriö julkaisi videon, jolla väitetysti tuhotaan jo toinen Venäjän panssarikaluston uudenaikaisimmista tankeista.

Ukrainan puolustusministeriö julkaisi tiistaina Twitter-tilillään videon, joka oli levinnyt jo aiemmin sosiaalisessa mediassa. Siinä näkyy valtava räjähdys, joka väitteen mukaan tuhoaa venäläisen T-90M-tankin Harkovan lähellä.

Lisäksi väitetään, että tuhoaminen olisi tehty ruotsalaisvalmisteisella Carl Gustaf -panssarintorjuntasingolla, joita ainakin Kanada on aiemmin toimittanut aseapuna Ukrainaan.

Videon aitoutta ei ole kyetty vahvistamaan. Sosiaalisessa mediassa on epäilty, että panssarin tuhoaminen olisi onnistunut Carl Gustafin kaltaisella kevyellä singolla.

Viime viikolla uutisoitiin, että Ukraina oli onnistunut tuhoamaan ensimmäisen T-90M-tankin, joita on Venäjällä palveluskäytössä arviolta vain satakunta kappaletta. Tankin panssaroinnin ja omasuojauksen on kerrottu olevan huippuluokkaa.

Julkaistulta videolta on tulkittu, että tankin peräosaan suuntautunut laukaus olisikin todellisuudessa tullut toisesta kauempana olevasta venäläistankista ja venäläiset olisivat kyseisessä tilanteessa tuhonneet oman vaurioituneen tankkinsa, ettei se jää viholliselle.

Tällöin on periaatteessa mahdollista, että ruotsalaisaseella olisi onnistuttu pysäyttämään tankki.

Ukrainan puolustusministeriö otti joka tapauksessa kaiken irti ilmoituksestaan, kun se juhli tuhoamista.

– Venäjän tankkiteollisuuden ylpeys tuhottiin ruotsalaisella olalta laukaistavalla panssarintorjuntasingolla Carl Gustafilla. Kiitämme Ruotsin kansaa ja kuningasta heidän avustaan, ministeriö twiittasi.

Carl Gustaf -pst-sinko on jo vuonna 1946 kehitetty ase, jota on vuosien varrella modernisoitu. Sitä valmistaa ruotsalainen Saab Bofors. Sattumalta aseen nimi on sama kuin Ruotsin nykyisen kuninkaan Kaarle Kustaan.

Venäläisten panssareiden toimintaa ja niiden haavoittuvuutta Ukrainassa on ihmetelty laajasti. Venäläistankkien katsotaan osoittautuneen haavoittuvammiksi kuin on aiemmin uskottu, ja panssarijoukkojen taktiikkaa on arvosteltu surkeaksi.