”Valeuutisiksi” tulkittavan materiaalin jakamisesta voi saada Venäjällä vuosien vankeusrangaistuksen. Venäjä-mielisen sivuston toimittajat kyllästyivät propagandaan.

Kaksi venäläiselle, Kreml-mieliselle Lenta.ru-uutissivustolle työskentelevää toimittajaa julkaisi sivustolla yli 40 sodanvastaista artikkelia voitonpäivänä maanantaina. Tapauksesta uutisoi muun muassa The Guardian.

Venäjän presidentti Vladimir Putinia nimitettiin artikkeleissa ”valehtelijaksi” ja ”säälittäväksi ja vainoharhaiseksi diktaattoriksi", joka on aloittanut ”vuosituhannen verisimmän sodan”. Venäjän armeijaa kutsuttiin puolestaan ”rosvojoukoksi”.

Artikkelit on nyt poistettu lehden sivuilta, mutta ne ovat luettavissa esimerkiksi täältä. Toinen tempaukseen osallistuneista toimittajista, 30-vuotias Egor Poljakov kertoi The Guardianille halunneensa muistuttaa ihmisiä, että voitonpäivässä on kyse rauhasta.

– Tavallisia ihmisiä kuolee, naiset ja lapset kuolevat Ukrainassa. Emme voineet katsella tätä enää pidempään. Tämä on ainoa oikea asia, jonka saatoimme tehdä, Poljakov sanoi.

Lenta on Venäjän suosituimpia uutissivustoja ja sillä on keskimäärin 200 miljoonaa kävijää kuukaudessa. Lentan omistaa Rambler-mediakonserni, jonka puolestaan omistaa valtio-omisteinen Venäjän suurin pankki Sberbank.

Venäjällä maaliskuussa voimaan tulleen lakiasetuksen mukaan Venäjän toimintaa koskevien ”valeuutisten” levittämisestä voi saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Poljakov myöntää olevansa huolissaan turvallisuudestaan.

– Tietenkin minua pelottaa. En häpeä sanoa sitä. Mutta tiesin, mitä tein, ja tiesin myös seuraukset, hän sanoo The Guardianille.

Samana päivänä myös venäläisen satelliittitelevision ohjelmavalikkoa oli muokattu niin, että Moskovassa katsojat näkivät Ukrainan sodan vastaisia viestejä.

– Teillä on käsissänne tuhansien ukrainalaisten ja satojen heidän kuolleiden lastensa verta. TV ja viranomaiset valehtelevat. Sanokaa ei sodalle, luki valikon tekstissä uutistoimisto Reutersin kuvakaappauksen mukaan.

Reutersin mukaan tunnuslauseet ilmestyivät valikkoon juuri ennen voitonpäivän paraatia. Uutistoimisto Interfaxin mukaan kyse oli hakkeroinnista.