Tesla-miljardööri Elon Musk osti Twitterin. Lauri Lindén on huolissaan, Mats Uotila ei.

Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla (noin 41 miljardia euroa). Hieno homma vai täysi katastrofi?

Mats Uotila: Elon Musk on sanonut haluavansa Twitteriin vähemmän sensuuria ja enemmän sananvapautta. Se kauhistunut reaktio, jonka tämä on vasemmistossa saanut aikaan, kertoo aika paljon. Erimielisten hiljentäminen on merkki epäterveestä yhteiskunnasta ja olen iloinen, että Musk laittoi rahansa likoon tämän muuttamiseksi.

Lauri Lindén: Muskin persoona on asia väiteltäväksi erikseen. Suurimmat huolet on tunnustettu asiantuntijoiden, ei vain vasemmiston toimesta. Niitä on monia. Yksi on mainitsemasi. Musk haluaa sallia kaikenlaisen kirjoittelun. Se voi siis tarkoittaa jopa tappouhkausten sallimista. Muskin absoluuttinen sananvapaus on epärealistista idealismia, joka ei tule ikinä toimimaan.

Uotila: Musk on kertonut, että ihmisten pitää saada ilmaista itseään lain puitteissa. Tappouhkaukset ovat rikos eikä niitä tietenkään olla sallimassa. Twitterissä tilisi on voitu jäädyttää, jos olet kritisoinut biologisten miesten osallistumista naisten urheilukisoihin tai todennut, että sukupuolia on kaksi. Tämän Musk haluaa muuttaa.

Lindén: En olisi ihan varma, jos Musk hakee sananvapaudelle maksimia. En oikein näe, miten twitterin sananvapaus ei toteudu nykyisellään. Siellähän saa olla vaikka mitä mieltä ja käyttää todella kovaa kieltä, eikä bännejä tule. Tietenkin pitää saada olla sitä mieltä, että sukupuolia on kaksi, mutta onko joku oikeasti jäädytetty vain tämän takia?

Uotila: Kyllä. Satiirilehti The Babylon Been tili jäädytettiin biologisen faktan esille tuoneen vitsin seurauksena. New York Postin tili jäädytettiin väärin perustein ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja, koska se uutisoi Bidenin pojan kiusallisista sähköposteista. Twitterin entinen toimitusjohtaja on myöntänyt jälkimmäisen olleen virhe.

Lindén: Ehdottomasti mahdollisista ylilyönneistä pitää päästä eroon. Silti yleisesti Twitterin sananvapausstandardit ovat olleet varsin sallivia. Se on mielestäni aika helppo nähdä meidänkin molempien kommenttikentässä. Ihan kauheasti ei ole varaa venyttää pelikenttää, ennen kun nähdään merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia.

Uotila: Nämä ja monet muut esimerkit todistavat, että Twitter on rajoittanut sananvapautta liikaa. Minusta yhteiskunnallinen ongelma on pikemminkin se, jos totuudenmukaisia uutisia tai biologiaan pohjautuvia argumentteja sensuroidaan. Vasemmiston vihapuhejahti on mennyt liian pitkälle, sananvapaus on länsimaisen yhteiskunnan peruspilari.

Lindén: Joka tapauksessa lähinnä, mitä Twitterissä ei ole päässyt sanomaan, on vahingollista sisältöä. Vihapuhetta, rasismia, terrorismin tukemista yms. Tämän ei toivoisi muuttuvan. Kaikki näkemykset eivät ole yhtä arvokkaita, ja Musk ei ole ehkä ideaalein henkilö näitä määrittelemään. Selvää on myös se, että tämä törmäisi lainsäädäntöön esimerkiksi Euroopassa.

Uotila: Talibanilla ja Venäjän hallinnolla on Twitter-tili, mutta satiirilehti sai julkaisukiellon. Se on ongelma. Laki määrittelee sananvapauden rajat ja hyvä niin. Muskin tavoite on ollut nimenomaan se, että Twitterissä ei sensuroitaisi laillista puhetta vain siksi, että se sattuu olemaan vasemmistolaisen ideologian vastaista. Miksi tämä on ongelma?

Lindén: En usko, että kenenkään tavoite on sallia vain vasemmistolaista puhetta. Huoli Muskin kohdalla on noussut ennen kaikkea asiantuntijoilta. Maailman rikkain ihminen ostaa kenties maailman merkittävimmän some-alustan. Yhdellä miehellä on järjetön valta. Kyllä huoli on demokratian toteutumisesta. Ja lisäksi Muskin arvaamattomuus pelottaa jo nyt Twitterin työntekijöitä, mutta myös mainostajia.

Uotila: Kuka on asiantuntija on huolestunut ja mistä asiasta? Facebook, Instagram, WhatsApp ja muut ovat miljardöörien omistamia. Tästä tuli ongelma vasta, kun Musk ilmoitti purkavansa vasemmistolle mieleisiä sensuurisääntöjä. Jos sinulla on huoli demokratian toteutumisesta, niin miksi laillisen puheen salliminen Twitterissä huolestuttaa näin paljon?

Lindén: Esimerkiksi sosiaalisen median asiantuntija Harto Pörkkä esitti juuri mainitsemiani huolia MTV:n haastattelussa (26.4). Hän ei ole suinkaan ainut. Toki medioiden päätösvallan päätyminen ökyrikkaille vallankäyttäjille on laajempi huoli, mutta Musk on jäävuoren huippu. Hän voisi käytännössä yksin sulkea Twitterin suutuspäissään. Ja en minä halua laillista puhetta kieltää. Haluan, että sen lain mukaan mennään. Haluan, että Twitter puolustaa ihmisoikeuksia.

Uotila: Päätösvalta oli miljardööreillä jo ennen Muskia ja gallupien mukaan enemmistö pitää Muskia entistä parempana omistajana. Twitter ei ole tuomioistuin, eikä se päätä, mikä puhe on laillista. Jatkossakin laiton on laitonta, Musk haluaa sallia ilmaisun lain puitteissa. Se ei ole ongelma, se on voitto kansalaisyhteiskunnalle ja demokratialle.

Lindén: Amnestysta Euroopan unioniin varoitetaan nyt Muskia. Twitterin pitää Euroopassa toimiakseen noudattaa sitä lainsäädäntöä. Eikä Twitter myöskään itse voi kiistää vastuutaan yhteiskunnallisena toimijana. Jos kaikenlainen vihapuhe vähemmistöä kohtaan sallittaisiin, se olisi demokratialle valtava tappio. Saa nähdä, mitä Musk tekee, mutta kyllä ihmisten huoli on perusteltu.

Uotila: Kiihotus kansanryhmää vastaan on rikos jo nyt, eikä Twitter sitä voi muuttaa. Vihapuhe on määrittelemätön ja hähmäinen termi, joka tarkoittaa lähinnä vasemmistolle epämieluisaa puhetta. Ihmettelen tätä Muskin vastaista pelottelua ja mustamaalausta. Ei hän ole ehdottanut mainitsemiasi asioita. Ilmeisesti sananvapaus on osalle kirosana.

Lindén: Kunhan Twitter toimii vastuullisesti itse. Kauheasti sen yleissääntöjä tältä osin ei ole varaa löysätä. Huoli tulee Muskin esittämistä näkemyksistä. Twitter itse sensuroi puhetta alustalla, eikä suurinta osaa koskaan tuoda oikeuden eteen. Sananvapauden kuuluu olla laajaa, mutta kaikkea ei pidä saada jatkossakaan twiitata.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.