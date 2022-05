Sri Lankan pää­ministeri on eronnut – levottomuuksissa loukkaantui kymmeniä

Liki 80 ihmistä loukkaantui tänään yhteenotoissa maan pääkaupungissa.

Sri Lankan pääministeri Mahinda Rajapaksa, 76, jättää tehtävänsä, kertoi hänen edustajansa maanantaina. Edustajan mukaan Rajapaksa kertoi erokirjeessään jättävänsä virkansa, jotta maahan voidaan muodostaa uusi ”yhtenäisyyden hallitus”.

Ainakin 78 ihmistä loukkaantui maanantaina, kun hallituksen kannattajat ja vastustajat ottivat väkivaltaisesti yhteen maan pääkaupungissa Colombossa. Kepein ja mailoin aseistautuneet hallinnon kannattajat hyökkäsivät jo toista kuukautta presidentinkanslian luona majaansa pitäneiden protestoijien kimppuun päivällä, kertoi paikan päällä ollut uutistoimisto AFP:n toimittaja. Poliisi käytti kyynelkaasua ja vesitykkejä väkijoukon hajottamiseen.

Yhdysvaltain Sri Lankan-suurlähettiläs tuomitsi hyökkäykset rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun ja vaati viranomaisia aloittamaan heti tutkinnan tapahtumista.

Sri Lankan hallinto otti perjantaina käyttöön koko joukon hätätilalakeja, jotka muun muassa antavat armeijalle laajat valtuudet ottaa kiinni ihmisiä. Ammattiliitot olivat sitä ennen julistaneet maahan yleislakon painostaakseen hallintoa eroamaan.

Sri Lanka on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin. Ennätysinflaatiosta kärsivä maa on muun muassa ilmoittanut, ettei se pysty maksamaan velkojaan. Valuuttakriisin vuoksi maassa on pulaa kaikesta, koska tuontia ei juuri ole.