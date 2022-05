Venäjältä saattavat olla koneet tai osaavat lentäjät vähissä, arvioi asiantuntija mystistä perumista.

Venäjän voitonpäivän suurin ihmetyksen aihe oli odotetun ylilento-osuuden peruminen kokonaan Moskovassa ja muissa kaupungeissa järjestetyissä paraateissa.

Virallinen syy oli ”huono sää”. Näin ilmoitti Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov Venäjän propagandan välittäjänä tunnetun uutistoimisto RIA Novostin kautta vain minuutteja ennen Moskovan paraatin alkua maanantaina.

Peruminen herätti heti runsaasti ihmetystä, koska kuvien perusteella Moskovassa pilkahteli aurinko. Taivaalla oli kyllä runsaasti pilviä, mutta sateesta ei ollut tietoakaan.

Jotkut tarkkailijat huomauttivat, että esimerkiksi viime vuonna ylilento toteutettiin paljon huonommassa säässä.

Paraatissa nähtiin muun muassa S-400-ilmatorjuntajärjestelmä. Kalustoa oli maan tasallakin liikkeellä tänä vuonna vähemmän kuin aiemmin.

Ylilento peruttiin myös muissa Venäjän kaupungeissa järjestetyissä paraateissa, kuten esimerkiksi Pietarissa, Jekaterinburgissa, Novosibirskissä ja Samarassa.

Länsimaisille tiedotusvälineille työskentelevä venäläistoimittaja Leonid Ragozin kommentoi Twitterissä pitävänsä peruutuksia ”ennenkuulumattomana ja mystisenä”.

Mysteerinä sitä pitää myös suomalaisasiantuntija:

– Ylilennon peruminen on aika yllättävää, koska se on näyttävä voimanosoitus, ja keli olisi sen kyllä sallinut, toteaa myös Venäjän sotilaskaluston tuntija, blogisti Petri Mäkelä IS:lle.

Monet asiantuntijat ovat ehtineet pitää huonoon säähän vetoamista tekosyynä.

Ylilento-osuus on normaalisti voitonpäivän paraatin odotetuimpia osuuksia, koska tavallinenkin moskovalaisyleisö pääsee seuraamaan sitä etäältä.

Tänä vuonna ylilentoon oli etukäteen ladattu myös odotuksia, kun Punaisen torin yli piti lentää matalalla ns. ”tuomiopäivän kone”, eli Venäjän johtajien komentokeskus Iljushin Il- 80. Koneen lempinimi tulee siitä, että se voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi ydinsodan syttyessä.

Iljushin Il-80 -kone nähtiin harjoituksissa Moskovan yllä lauantaina.

Lisäksi koko paraatin piti ennakkotietojen mukaan huipentua hävittäjäkoneiden ylilentoon Z-muodostelmassa. Tunnus on noussut monien venäläisten keskuudessa Ukrainan sodan symboliksi.

On erikoista, että harjoituksissa koneet vielä lensivät normaalisti, mutta itse h-hetkellä eivät.

Sota osasyy

Petri Mäkelä keksii tässä vaiheessa ainoaksi selitykseksi perumiselle yllättäen ilmaantuneet kalusto- tai miehistöongelmat.

– Onko niin, että jokin konetyyppi on niin vähissä, ettei sitä ole saatu ilmaan, ja eivät sitten ole halunneet herättää epäilyksiä, Mäkelä spekuloi.

Kohuttu MiG-29-koneiden Z-muodostelma nähtiin vain harjoituksissa.

Eli tässä tapauksessa Ukrainan sota olisi osasyy.

– Venäjällä on rajallinen määrä koneita ja niitä on menetetty paljon … ja joillakin koneilla on ollut viime aikoina järkyttävä määrä lentotunteja.

Sosiaalisessa mediassa on levitetty jo myös tietoja, että ongelmia olisi ollut nimenomaan Iljushin Il-80 -koneella, joka on jo ikääntyvä malli ja joita on ylipäätään valmistettu vain muutamia.

– Se on yksi yksittäinen harvoin saatavilla oleva kone, joten se voi hyvin olla selitys. Jos siinä on ollut jokin vika, niin ei ole haluttu lentää ilman sitä, kun on ehditty jo lupaamaan.

MiG-29-hävittäjät saattoivat Iljushin Il-78 sotilaskuljetuskonetta harjoituksissa.

Toinen mahdollinen syy voi Mäkelän mukaan olla pula osaavista lentäjistä.

Tiukassa muodostelmassa paraatiyleisön yllä lentäminen on vaativaa, ja isolla osalla venäläislentäjistä ei yleisesti ole paljon lentotunteja. Näin vaativimmat tehtävät ovat langenneet kokeneille lentäjille, joita taas on tarvittu Ukrainassa.

– Siksi venäläisiä korkea-arvoisia upseereja, kuten majureita ja everstejä, on kaatunut lentotehtävissä Ukrainassa, kun he ovat joutuneet lentämään taistelutehtäviä.

Mi-28-kopterit harjoituksessa.

Mäkelä ei pidä jonkinlaista turvauhkaa kovin todennäköisenä syynä ylilentojen perumiseen.

– Se voisi olla syy yksittäisen tapahtuman ylilennon perumiseen, mutta nyt lento peruttiin muuallakin.

– Toki yleinen turvauhka on Ukrainan ilmavoimat, mutta niiden ei uskoisi Moskovaan ja Pietariin asti iskevän, Mäkelä naurahtaa.