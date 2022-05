Suora lähetys: Nähdäänkö Putin ”Kuolemattoman rykmentin” marssin etunenässä?

Venäläiset kantavat ”kuolemattoman rykmentin” kulkueissa toiseen maailmansotaan osallistuneiden sukulaistensa kuvia eri puolella Venäjää. Teoriassa on mahdollista, että joku uskaltaisi protestoida kulkueessa Ukrainan sotaa vastaan tai toisi kulkueeseen juuri Ukrainassa kuolleen omaisensa kuvan.

Moskovassa nähdään nähdään voitonpäivänä jälleen niin kutsuttu ”kuolemattoman rykmentin” marssi. Kulkueen on määrä lähteä liikkeelle kello 15 Moskovan ja Suomen aikaa.

IS näyttää Moskovan kulkueen suorana lähetyksenä jutun pääkuvana olevalta videolta klo 15.00 alkaen.

Kuolemattoman rykmentin marssi on ollut tauolla koronaviruksen vuoksi parin vuoden ajan, mutta nyt se järjestetään jälleen useissa kaupungeissa ympäri Venäjän. Marssista on olemassa myös internetissä elektroninen versio, mutta esimerkiksi Moskovassa ihmiset pääsevät nyt pitkästä aikaa marssimaan livenä kaupungin kadulla isona joukkona.

Takavuosina Venäjän presidentti Vladimir Putin on kulkenut itse kulkueen kärjessä Moskovassa. Hänen osallistumisestaan tapahtumaan ei perinteisesti ole tiedotettu etukäteen turvallisuussyistä, joten nyt yksi jännitettävistä seikoista liittyy siihen, osallistuuko Putin itse marssiin. Putin nähtiin marssimassa esimerkiksi vuonna 2015.

Kulkueen ideana on kantaa toisessa maailmansodassa – eli venäläisittäin kutsuttuna ”suuressa isänmaallisessa sodassa” – kuolleiden, haavoittuneiden tai muuten vain sotaan osallistuneiden esi-isien valokuvia suurissa kylteissä.

Nähtäväksi jää, kuinka viranomaiset reagoisivat, jos jotkut toisivat mukanaan kulkueeseen tuoreita valokuvia Ukrainan sodassa – tai venäläisittäin ”sotilaallisessa erikoisoperaatiossa” – kaatuneista.

Venäjän mediassa olleista ennakkojutuista käy ilmi, että tätä mahdollisuutta ei ole nostettu ainakaan ennakolta esiin, vaan koko ajan on puhuttu nytkin vain Suuren isänmaallisen sodan veteraanien kuvien kantamisesta.

Kuolematon rykmentti on ollut takavuosina erittäin suosittu tapahtuma venäläisten keskuudessa. Viranomaisten kannalta kulkue on kuitenkin siinä mielessä hankala, että laajaa yleisöjoukkoa on vaikea kontrolloida täysin ennakolta ja ainakin periaatteessa jotkut saattaisivat tehdä kulkueessa Ukrainan sodan vastaisen mielenilmauksen.