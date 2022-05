Sri Lanka keikkuu täyskaaoksen partaalla – kansalaisille ulkonaliikkumiskielto

Sri Lankan hallinto otti perjantaina käyttöön koko joukon hätätilalakeja, jotka muun muassa antavat armeijalle laajat valtuudet ottaa kiinni ihmisiä.

Sri Lankan viranomaiset julistivat maanantaina saarivaltioon ulkonaliikkumiskiellon sen jälkeen kun ainakin 20 ihmistä oli loukkaantunut yhteenotoissa maan pääkaupungissa Colombossa.

Kepein ja mailoin aseistautuneet presidentti Gotabaya Rajapaksan kannattajat hyökkäsivät jo toista kuukautta presidentinkanslian luona majaansa pitäneiden protestoijien kimppuun päivällä, kertoi paikan päällä ollut uutistoimisto AFP:n toimittaja. Poliisi käytti kyynelkaasua ja vesitykkejä saadakseen ryhmittyvät lopettamaan nujakoinnin.

Sri Lankan hallinto otti perjantaina käyttöön koko joukon hätätilalakeja, jotka muun muassa antavat armeijalle laajat valtuudet ottaa kiinni ihmisiä. Ammattiliitot olivat sitä ennen julistaneet maahan yleislakon painostaakseen presidentin eroamaan.

Sri Lanka on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin. Ennätysinflaatiosta kärsivä maa on muun muassa ilmoittanut, ettei se pysty maksamaan velkojaan. Valuuttakriisin vuoksi maassa on pulaa kaikesta, koska tuontia ei juuri ole.