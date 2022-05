Pekka Toverin mukaan Putinin esiintyminen tämänvuotisessa Venäjän voitonpäivän paraatissa vaikutti suoritukselta, joka vain haluttiin niin sanotusti vetää läpi.

VENÄJÄLLÄ juhlitaan tänään maanantaina puna-armeijan 77 vuoden takaista voittoa natsi-Saksasta. Voitonpäivä on Venäjällä sekä tärkeä kansallinen juhla että tärkeä Kremlille poliittisesti.

Tänä vuonna Venäjän juhlallisuuksia on seurattu lännessä tiiviisti erityisesti maan presidentin Vladimir Putinin Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri seurasi ja kommentoi ISTV:n suorassa lähetyksessä Punaisen torin sotilasparaatia sekä Putinin puhetta.

Putin seurasi Moskovan juhlallisuuksia tummaan pukuun pukeutuneena. Paraatin aikana hän oli pääosin totinen ja vakavailmeinen, eikä merkkejä esimerkiksi mahtipontisesta esiintymisestä ollut juurikaan havaittavissa.

– Tuntuu siltä, että vedetään nyt tämä normisuoritus tässä läpi. Ukrainan sotaa ei nostettu kauheasti esille. Länsimaiden vihjattiin olevan kaiken takana, mutta kuitenkaan kauhean tulikivenkatkuista vuodatusta ei ollut lännen suuntaan. Ei uhattu tuholla ja tulikivellä, kuten monessa muussa puheessa on vihjailtu, ydinaseen käytöllä ja niin edespäin, Toveri arvioi.

– Normisuoritus, ei keinuteta venettä suuntaan tai toiseen. Ei mitään järkyttävää eikä mitään uutta. Ehkä uusinta oli se, että nyt annettiin ymmärtää, että länsi tässä kaikessa on takana. Että se on selitys sille, miksi sota kestää ja Ukrainaa on vaikea lyödä – että taistellaankin länttä vastaan, Toveri analysoi Putinin puhetta.

Putinin puheessa väitettiin, että Venäjä tarjosi viime vuonna lännelle sopimusta, mutta Naton maat ”eivät halunneet kuunnella” Venäjää, vaan heillä oli muunlaisia suunnitelmia. Putin väitti, että Nato aloitti Venäjän lähialueiden aktiivisen sotilaallisen haltuunoton.

Putinin puheessa ei kuultu sodanjulistusta.

Toveri totesi Putinin jättäneen puheessaan jälleen kerran kertomatta tosiasiat Ukrainan sodan laajuudesta ja tappioista, ja jääneen muutoinkin puheessaan puolitiehen.

– Jännän kaksijakoinen tunnelma. Ei myönnetä että käydään sotaa, ei myönnetä että se vaatii nyt jo isosti uhreja. Ei myönnetä tosiasioita ja myönnetä kansalle, että tässä on nyt ihan tosipaikka. Ja nyt pitäisi saada kaikki resurssit käyttöön, jos aiomme homman hoitaa kotiin.

– Vihjaillaan vaan, että nyt ollaan länttä vastaan, ja kiitetään sotilaita siitä työstä mitä tehdään. Mutta tämä jäi vähän puolitiehen.

Putin mainitsi kyllä puheessaan Donbasin operaation, mutta kuvaili Venäjän sotilaiden olevan nyt "Donbasissa". Hän ei siis maininnut Venäjän laajempaa hyökkäystä eri puolille Ukrainaa.

– Ei kukaan tietenkään halua epäonnistumisiaan alleviivata. Että hyökättiin tavoitteena Kiovan ja Harkovan valtaus, mutta molemmat jäivät valtaamatta. Ja sitten piti laittaa aseet kekoon ja pakoon ja vetäytyä siitä, ja jättää jopa omia kaatuneita sinne, puhumattakaan mittavasta määrästä kalustoa.

– Tätä ei haluta mainostaa, joten puhuttiin vain Donbasista. Ja sehän on aikaisemmin jo ilmoitettu, että Donbasin valloittaminen ja ”vapauttaminen” on nyt se pääasia. Että tätä mukamas lähdettiin alun perinkin vain hakemaan.

Voitonpäivän juhlallisuuksista pisti silmään muun muassa se, että paraatin ylilennot peruttiin yllättäen sääolosuhteisiin vedoten. Paraatin piti päättyä komeaan ylilentoon, mutta näin ei siis tapahtunut. Helikopteritkaan eivät uskaltautuneet liikkeelle.

Perinteikkään ylilennon perumiselle ei ole esitetty mitään sääolosuhteita tarkempaa syytä, ja Venäjän ilmoitus herätti tuoreeltaan ihmetystä. Kansainvälisen tv-lähetyksen ja kuvien perusteella paraatin aikana Punaisen torin yllä näkyi sekä auringon pilkahduksia että synkkiä pilviä.

Venäjän mainitsemaa syytä oli asiantuntijankin mukaan vaikea arvioida Moskovan lähialueiden säähän tarkemmin perehtymättä.

– Tukikohdissa, mistä koneet olivat lähdössä liikkeelle, voi olla huonokin sää.

– Pitäisi tietää millainen sää ihan oikeasti on Moskovan ympäristössä ja niissä lentotukikohdissa. Jos sää on yhtään tuommoinen, kuin tuolla paraatipaikalla, niin kyllähän se kertoo sitä, että jostain syystä ei vaan uskalleta lähettää sitä kalustoa sinne liikkeelle, Toveri arvioi IS:n studiolähetyksessä.

Yleisin ongelma tämäntyyppisissä ylilentojen perumistilanteissa on tyypillisesti Toverin mukaan se, että nimenomaisesti ylilentopaikalla sää on huono.

– Yleensä ongelma on se, että nimenomaan paraatipaikalla sää on ollut niin huono ja pilvenkorkeus niin matala, ettei siellä ole mitään järkeä lentää, koska kukaan ei näe mitään tai on vaarallista lentää. Yleensä kyllä koneet ilmaan saadaan.

Putin seurasi juhlallisuuksia vakavana.

Juhlallisuuksissa nähtiin paraatijoukkojen ja raskaan kaluston ohimarssi, mutta aiempina vuosina paikalla juhlallisuuksissa on ollut armeijan kalustoa ja sotilaita huomattavasti enemmän.

Venäjän asevoimien komentajaa Valeri Gerasimovia ei näkynyt voitonpäivän paraatissa Moskovassa. Aiempina vuosina komentaja on osallistunut juhlallisuuksiin.

Parhaimmillaan sotilaita on ollut jopa 40 000, nyt vain 11 000. Länsimaisia johtajia ei ollut paikalla lainkaan. Myöskään Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ei osallistunut.

Z-symbolia ei Moskovassa järjestetyssä paraatissa ainakaan huomattavasti esiintynyt.

– Jos sota ei mene kauhean hyvin, niin ei se symbolikaan tietenkään kauheasti kannusta. Kaiken kaikkiaan, loppujen lopuksi Ukrainan sota ei ollut ihan keskiössä tässä, Pekka Toveri arvioi.