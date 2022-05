Mystinen maksasairaus iskee lapsiin Yhdysvalloissa – jo viisi kuollutta

Yhdysvaltain tautikeskus CDC tutkii yli sataa tapausta, jossa lapsilla on todettu selittämätön hepatiitti.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoo tutkivansa tapauksia, jossa lapsilla ympäri liittovaltion on todettu tuntemattomasta syystä syntynyt hepatiitti.

Tutkinta alkoi Alabaman osavaltiosta, jossa viisi lasta menehtyi mystiseen maksasairauteen. CDC:n tiedotteen mukaan kaikki viisi kärsivät hepatiitista ilman mitään selkeää syytä. Potilaat saivat negatiivisen testituloksen sekä A-, B- että C-hepatiittivirusten osalta, mutta heitä yhdisti positiivinen adenovirustesti.

Adenovirus oireilee lähtökohtaisesti esimerkiksi vilustumisen ja tavanomaisen vatsataudin muodossa. Hepatiitin esiintyminen adenovirukseen yhdistettynä on harvinaista ja sitä todetaan yleensä vain kroonisesti sairailla lapsilla. Kaikki viisi lasta olivat kuitenkin perusterveitä ennen sairaalahoitoon joutumistaan.

Kaksi viikkoa sitten CDC oli tunnistanut kuvaukseen mahtuvia tapauksia vain 11 kappaletta, mutta määrä on kohonnut räjähdysmäisesti. CDC tutkii nyt yhteensä 109 vastaavaa tapausta 24 osavaltiossa sekä Puerto Ricossa, kertoo CDC:n tartuntatautiosaston johtoon kuuluva Jay Butler tiedotustilaisuudessa NBC:lle.

Tapaukset eivät ole myöskään rajoittuneet Yhdysvaltoihin, vaan WHO:n mukaan niitä on todettu ainakin 228 kappaletta 20 maassa. Suurin osa sairastuneista on alle viisivuotiaita, mutta tutkittavien tapausten joukosta löytyy myös jopa 16-vuotiaita potilaita.

CDC:n mukaan tarkkaan ottaen tyypin 41 adenovirus on yhteinen tekijä, mutta ei kuitenkaan varma syy itse hepatiitille. Virusta on todettu noin puolella Yhdysvaltain tapauksista. Britanniassa todetuista 163 tapauksesta osuus on hieman suurempi.

WHO:n tartuntatautilääkärin Philippa Easterbrookin mukaan adenoviruksen ohella muita yhdistäviä tekijöitä potilailta ei ole juurikaan löytynyt.

– Ei ole linkkejä mihinkään tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, yhdistävää altistumista jollekin ruoalle tai eläimille, matkailua tai altistumista myrkyille, Easterbrook summaa.

CDC kertoo jatkavansa tutkintaa syyn löytämiseksi, mutta joitakin vaihtoehtoja viranomainen on jo ehtinyt sulkea pois. Tapaukset eivät johdu ainakaan koronaviruksesta, bakteereista, virtsatientulehduksesta tai autoimmuunihepatiitista.