Maailma kuuntelee korva tarkkana Venäjän presidentin puhetta ja arvioi silmä kovana Putinin ja hänen lähipiirinsä terveydentilaa. Niin tekee ISTV:kin.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri seuraa ja kommentoi ISTV:n suorassa lähetyksessä Punaisen torin sotilasparaatia sekä Putinin puhetta ja habitusta. Studiota isännöi ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen.

Voitonpäivän juhla alkaa kello 10. Puolustusministeri Sergei Shoigu on viime vuosina tarkastanut paraatijoukot ja ilmoittanut ne ylipäällikkö Putinille (n. klo 10.15).

Putinin puhe kestää noin 10 minuuttia ja on ohi 10.30:een mennessä. ISTV:n studio kommentoi puheen sisältöä pienellä viiveellä.

Sen jälkeen alkaa paraatijoukkojen ja raskaan kaluston ohimarssi. Se päättyy noin kello 11 hävittäjien ylilentoon.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Toveri jatkaa ISTV:n studiossa noin klo 11.30:een saakka, jolloin käsitellään myös muita Ukrainan sodan ajankohtaisia asioita.

Ilta-Sanomien Venäjän erikoistoimittaja Arja Paananen, on ollut useana vuonna seuraamassa voitonpäivän juhlallisuuksia Punaisella torilla.

Arja Paananen osallistuu studiokeskusteluun kommentoimalla voitonpäivän poliittista ja historiallista antia. Hän avaa voitonpäivän merkitystä ”sotilasoperaation” hämmentämälle Venäjän kansalle.

Studiosta otetaan suora videoyhteys Ilta-Sanomien toimittajaan Anna Nuutiseen ja kuvaajaan Pete Aarre-Ahtioon.

He kertovat Ukrainan pääkaupungista Kiovasta, kuinka Venäjän voitonpäivän julistukset on otettu siellä vastaan. Sekä siitä, miten toisen maailmansodan päättänyttä voitonpäivää on muistettu Ukrainassa, joka oli sodassa osa voittoisaa Neuvostoliittoa.