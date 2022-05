Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pekka Toverin ytimekäs arvio Venäjän armeijasta – sota paljasti suurimman heikkouden

Ukrainan sodan luonne on muuttunut. Yhä useammin kuulee väitettävän, että Ukraina voittaa tämän sodan. ”Ei Ukraina ainakaan häviä tätä sotaa”, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo. Toverin mukaan Venäjällä ei ole enää sotilaallista kykyä kiistää Ukrainan olemassaoloa itsenäisenä valtiona. Perustelun ydin on Venäjän armeijan heikossa osaamisessa, yksittäisten taistelijoiden taidoista aina operaatioiden suunnitteluun ja toteuttamisen. ”He ovat käyttäneet 70 prosenttia pitkän kantaman ohjuksistaan, ilmavoimilla ei ole juurikaan täsmäaseita. Verrattuna Yhdysvaltoihin, he ovat todella heikkoja.” Pekka Toverin mielestä Venäjän armeijan suurin heikkous on kuitenkin osaamisessa kautta linjan. Katso koko haastattelu videolta.