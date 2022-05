Apinarokkoa aiheuttaa hävitetyn isorokon sukulaisvirus.

Britanniassa on todettu yhdellä henkilöllä harvinainen apinarokko-virusinfektio, brittilehti The Guardian kertoo. Potilas on nyt eristyksissä erikoissairaanhoidon yksikössä Lontoossa. Britannian terveysturvavirasto UKHSA:n mukaan henkilö oli matkustanut hiljattain Nigeriaan, jossa hänen uskotaan saaneen tartunnan.

Vaikka apinarokko voi levitä lähikontaktissa tartunnan saaneen henkilön kanssa, ei se viraston mukaan ole helposti tarttuva, ja useimmat ihmiset toipuvat taudista muutamassa viikossa. Apinarokkoa aiheuttaa hävitetyn isorokon sukulaisvirus.

Apinarokon varhaisia oireita ovat kuume, päänsärky, lihassärky, selkäkipu, imusolmukkeiden turvotus, vilunväristykset ja uupumus. Tauti voi aiheuttaa myös ihottumaa, joka alkaa yleensä kasvoista leviten muualle kehoon. Ihottuma voi edetä rakkuloiksi, kunnes niiden tilalle syntyy rupi, joka putoaa aikaan pois.

Britannian kansallisen terveyspalvelu NHS:n mukaan apinarokkotartunnan voi saada tartunnan saaneilta villieläimiltä Afrikan länsi- ja keskiosissa. Britanniassa on diagnosoitu vain muutamia apinarokkotapauksia.

Public Health Englandin mukaan apinarokko löydettiin vuonna 1958, kun tutkimusta varten vankeudessa pidetyistä apinoista havaittiin ”rokon kaltaisia” tautitapauksia. Ensimmäinen ihmistapaus kirjattiin vuonna 1970 Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Sen jälkeen useimmat todetuista tautitapauksista ovat olleet Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Nigeriassa. Yksittäisiä tapauksia on kuitenkin diagnosoitu myös esimerkiksi Israelissa, Singaporessa ja Britanniassa.

UKHSA on kertonut ottavansa varotoimenpiteenä yhteyttä ihmisiin, jotka ovat saattaneet olla lähikontaktissa tartunnan saaneen henkilön kanssa. Tartunnan ei uskota leviävän laajalti tai aiheuttavan vaaraa Britannian kansalaisille.