Sinn Fein nousi historiallisella voitollaan suurimmaksi puolueeksi Pohjois-Irlannissa

Pohjois-Irlannissa tasavaltalaismielinen Sinn Fein -puolue on ottanut historiallisen voiton Britannian paikallis- ja aluevaaleissa. Sinn Fein nousee suurimman puolueen asemaan ja on Sky Newsin mukaan ensimmäinen nationalistipuolue, joka on ottanut vallan Pohjois-Irlannin kansalliskokouksessa sen 101-vuotisen historian aikana.

Sinn Fein on sitoutunut järjestämään kansanäänestyksen Irlannin yhdistymisestä.

Voittonsa myötä puolue voi nimittää varapuheenjohtajansa Michelle O'Neillin Pohjois-Irlannin ensimmäiseksi ministeriksi.

O'Neill kuvaili aiemmin lauantaina äänestyksen olevan ”ratkaiseva hetki muutokselle”, ja hän ennusti uutta aikakautta Pohjois-Irlannille.

– Se on ratkaiseva hetki politiikallemme ja kansallemme, hän sanoi.

O'Neill lupaili tarjoavansa johtajuutta, joka ottaa kaikki huomioon ja juhlii moninaisuutta. Lisäksi hän lupasi takaavansa oikeudet ja tasa-arvon muun muassa kaikille aiemmin syrjityille ja sivuutetuille.

Suomen aikaa iltayhdeksän jälkeen Pohjois-Irlannin kaikkiaan 90 paikasta oli selvinnyt jo 88.

Kärkikolmikossa Sinn Feinille kerrottiin menevän 27 paikkaa, Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP:lle 24 ja liittopuolueelle (Alliance) 17. BBC:n mukaan liittopuolue oli kasvattanut paikkasaldoaan yhdeksällä edellisvaaleihin nähden.

DUP vaatii muutoksia Brexitin jälkeiseen kauppasopimukseen

Vaikka Sinn Fein pääsee nimittämään Pohjois-Irlannin ensimmäisen ministerin, alueelle ei voida muodostaa hallitusta, jos DUP ei suostu ottamaan siihen osaa.

DUP:n johtaja Jeffrey Donaldson painotti Sky Newsille lauantaina, ettei DUP suostu liittymään uuteen hallitukseen, ellei EU:n ja Britannian välistä brexitin jälkeistä kauppasopimusta muuteta.

Hän vaati, että maan pääministeri Boris Johnson kunnioittaa sitoumuksiaan ja ryhtyy tarvittaviin toimiin Pohjois-Irlannin protokollan osalta. Protokollalla on ollut määrä ratkoa EU:n ja unionista eronneen Britannian rajakysymyksiä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalla.

DUP:n johtaja vaati hallitukselta muun muassa toimia Irlannin meriraja-alueen poistamiseksi.

Donaldson vaati, että Pohjois-Irlannin hallitus pohjautuisi vakaille perustuksille.

– Ja Pohjois-Irlannin protokollan pitkä varjo vahingoittaa talouttamme, se vahingoittaa poliittista tasapainoamme, hän jatkoi.