Pekka Toverin ennustus Venäjän armeijan toiminnasta toteutui pahimmalla mahdollisella tavalla

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ennusti jo Ukrainan sodan alussa, että Venäjän armeija tulee toimimaan valloittamillaan alueilla perinteidensä mukaisesti: ryöstämään, raiskaamaan ja tappamaan. Kaava on sama kuin Suomessa isonvihan vuosina, ja se on jatkunut moderninakin aikana, viimeksi Tshetsenian sodissa. Toverin mukaan valtion julma propaganda epäinhimillisti ukrainalaiset, jolloin raakuuksia on ollut helpompi tehdä. ”Sotaväki pitää pitää kurissa, mutta kun Venäjällä ketään ei kiinnosta”, ex-tiedustelukenraali sanoo artikkelin videolla.

