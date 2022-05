Sekä Ukraina että Venäjä hakevat Israelin suosiota, tutkija arvioi.

Israelin pääministerin Naftali Bennettin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi pyytänyt anteeksi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin aiempia kommentteja.

Lavrov sanoi sunnuntaina uskovansa, että Adolf Hitlerin suonissa olisi virrannut ”juutalaisverta”.

Pääministeri kertoi hyväksyneensä anteeksipyynnön ja kiittäneensä Putinia, että tämä selvensi asennettaan juutalaisia ja holokaustia koskien.

Lue lisää: Putin pyysi anteeksi Israelin pää­ministeriltä

Venäjä-tutkija, emeritusprofessori Markku Kivinen pitää Putinin toimintaa selvänä näpäytyksenä Lavroville ja tapana esitellä valtaansa. Putin on tehnyt samaa oikeastaan koko valtakautensa ajan.

– Hän esittää valtaa televisiossa joka päivä, paitsi lauantaisin. Siellä on aina joku ripitettävänä, jos ei kuvernööri, niin joku pääjohtaja tai ministeri, jolle kerrotaan, miten asiat hoidetaan, Kivinen kertoo.

– Siihen kuuluu, että Putinin valtaa ei kyseenalaisteta. Kaikki ympärillä olijat ovat riippuvaisia Putinista, myös Lavrov, vaikka hän onkin ollut vuosikymmenet ulkoministerinä.

Reutersin mukaan Kreml ei suostunut perjantaina vahvistamaan, pyysikö Putin Lavrovin kommentteja anteeksi. Sodalla ja sotasensuurilla voi olla vaikutusta asiaan, Kivinen pohtii.

– Ei ehkä haluta näyttää, että (Venäjällä) on sisäisiä erimielisyyksiä, kun sota on päällä. Kaikki tietävät, että Lavrov on Putinin määräysvallassa. En epäilisi Israelin pääministerin lausuntoa.

Kivisen mielestä tapaus ei kerro niinkään Lavrovin asemasta Kremlissä tällä hetkellä. Kyse on enemmän Venäjän Israel-politiikasta. Putin on rakentanut maiden välille yhteyksiä eri tavoin.

– Esimerkiksi juutalaisten asemaa Venäjän sisällä on vahvistettu. Olen kuullut monien juutalaisjärjestöjen edustajien sanovan, että Putin on juutalaismyönteisin hallitsija Venäjällä koskaan. Siellä on rakennettu uusia synagogia ja kaikkea muuta, Kivinen sanoo.

Toisaalta juutalaisvastaisuudella on ollut pitkät perinteet Venäjän historiassa. Esimerkkinä Kivinen mainitsee Venäjän juutalaisiin kohdistetut joukkovainot, eli pogromit.

– Putin on selvästi yrittänyt ikään kuin puhdistaa sitä pois rakentaakseen suhdetta Israeliin, vaikka samalla on yritetty pitää yhteyksiä arabimaihin.

Historiapoliittisesti sekä Israel että Venäjä ovat pitäneet esillä tiettyjen Itä-Euroopan valtioiden, kuten Puolan ja Ukrainan, osallistumista holokaustiin. Se on lähentänyt maita keskenään, Kivinen sanoo.

Vaikka Israel on ilmaissut tukensa Ukrainalle ja tarjoutunut välittäjäksi Ukrainan ja Venäjän välillä, maa on varonut vahingoittamasta suhteitaan Venäjään.

Suhteet ovat kuitenkin kiristyneet ulkoministeri Yair Lapidin syytettyä Venäjää sotarikoksista Ukrainassa.

Venäjä ja Ukraina kilpailevat Kivisen mielestä Israelin suosiosta tällä hetkellä. Maa on merkittävä aseiden tuottaja ja vahva sotilasvalta.

– Venäjäkin on saanut Israelista länsimaista teknologiaa sanktioiden vallitessa.

Ukrainan kannalta Israel olisi ehkä uskottavampi rauhanvälittäjä kuin Kiina, Kivinen arvioi. Vaikka Kiinalla on paljon investointeja Ukrainassa, se on vahvasti Venäjän liittolainen.

Kivinen uskoo, että Israel pyrkii pysymään jatkossakin neutraalina.

– Israel on vähän samanlainen kuin Venäjä eli se kokee olevansa vihollisen ympäröimä, eikä halua lisää vihollisuuksia. Asia riippuu tietysti sodan kehityksestä: jos jotain hirveämpää tapahtuu, se voi muuttaa tilannetta.