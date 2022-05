Entinen konservatiivipääministeri Theresa May kuvaili Lontoon vaalitulosta "katastrofaaliseksi".

Pääministeri Boris Johnsonin johtama konservatiivipuolue on menettämässä Lontoossa keskeiset valtuustopaikat Britannian paikallis- ja aluevaaleissa, kun noin puolet Englannin valtuustoista on julkistanut tuloksensa.

Työväenpuolue on Keir Starmerin johdolla voittamassa pääkaupungissa useilla konservatiivien pitkään hallitsemilla alueilla. Voitto ollaan saavuttamassa muun muassa entisen pääministerin Margaret Thatcherin "lempivaltuustossa" Wandsworthissa sekä Barnetissa ja Westminsterissä, joissa konservatiivit ovat olleet johdossa vuosikymmeniä.

Starmer kuvaili vaalivoittoa tuoreeltaan "suureksi käännekohdaksi".

– Kun on kyse Lontoosta, on hankala uskoa, että päästämme näitä nimiä suustamme. Wandsworth! He ovat vuosia sanoneet, ettemme koskaan saa Wandsworthia heiltä. Olemme juuri tehneet sen! Westminster! Tämä tulos on uskomaton, Starmer hehkutti puhuessaan kannattajilleen Barnetissa perjantaina.

Entinen konservatiivipääministeri Theresa May on kutsunut Lontoon vaalitulosta "katastrofaaliseksi".

Johnson on puolestaan kuvaillut konservatiivipuolueen tuloksia vaaleissa sekalaisiksi.

– Meillä on ollut vaikea yö joissain osissa maata, Johnson sanoi lisäten, että osissa maata konservatiivit ovat pärjänneet merkittävän hyvin.

Huonon vaalituloksen on etukäteen arvioitu hankaloittavan entisestään skandaaleissa ryvettyneen Johnsonin asemaa. Johnsonia vastaan on käynnissä tutkinta, jossa selvitetään, johtiko pääministeri tahallisesti kansanedustajia harhaan niin kutsutussa partygate-kohussa.

Vaalien suurimmaksi yllättäjäksi ovat nousemassa liberaalidemokraatit, jotka ovat menestyneet hyvin muualla Englannissa. Heille arvellaan valuneen entisiä konservatiiviääniä. Myös vihreä puolue on nappaamassa vaalivoiton.

Skotlannissa ääntenlasku alkoi yhdeksältä aamulla. Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin tuloksia odotetaan tippuvan tämän ja huomisen päivän aikana.

Ennakkoon Pohjois-Irlannin vaalituloksesta on povattu historiallista, kun tasavaltalaismielinen Sinn Fein -puolue saattaa voittaa ensimmäistä kertaa alueen levottomassa historiassa. Puolue on sitoutunut järjestämään kansanäänestyksen Irlannin yhdistymisestä.