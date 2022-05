Azovstalin puolustajia odottaa antiikin tarustosta tuttu kohtalo – Pekka Toveri: ”Ei siellä kauheasti ole armoa odotettavissa”

Azovstalin terästehtaan taistelua pitkittää puolustajien urhoollisuus ja maanalaisten kerrosten turva. Venäläisiä lannistaa tehdas- ja tunnelitaistelun viheliäisyys. Se on hyökkääjälle veristä sotaa.

– Ei itsemurhatehtävä (venäläisille), mutta asutuskeskustaistelu on aina haastavaa. Tunnelitaistelu on vielä haastavampaa. Puolustaja tuntee olosuhteet paremmin. Joka mutkassa puolustajalla on yliote, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo.

(Artikkelin videolla pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kommentoi Azovstalin taisteluja ISTV:n studiossa.)

– Se on erittäin vaativaa, lähietäisyydellä käytävää taistelua. Ukrainalaiset ovat osoittaneet, että ne ovat lähitaisteluissa ja taistelutekniikassa parempia kuin venäläiset. He ovat omalla alueellaan ja ovat motivoituneempia.

Venäjän propaganda on leimannut tehdasaluetta puolustavan Azovin pataljoonan natseiksi. Kaiken lisäksi he ovat kuluttaneet venäläisjoukkoja raskaisiin tappioihin.

– Ei siellä kauheasti ole armoa odotettavissa. Kyllä he ovat valmiit taistelemaan viimeiseen mieheen, Toveri toteaa.

– Azovin joukoilla ei ole vaihtoehtoja. On nähty miten Venäjä kohtelee sotavankejaan. Niitä tapetaan summittaisesti ja kidutetaan.

Mariupolin ytimessä sijaitsevan 11 neliökilometrin laajuisen Azovstalin teräskombinaatin maanalaisten kerrosten uumenissa pitää puoliaan vielä arviolta runsaan tuhannen sotilaan joukko. Kerroksissa on myös satoja siviilejä.

Piirittävät venäläisjoukot yrittävät murtautua tehtaaseen, ja taistelut ovat raskaita ja verisiä. Azov-pataljoonan komentajan Denis Prokopenkon mukaan ”tilanne on äärimmäisen vaikea, mutta kaikesta huolimatta jatkamme käskyn toteuttamista pitää puolustus.”

Näin, vaikka presidentti Vladimir Putin kielsi venäläisjoukkoja enää hyökkäämästä. Hän vaati tehdasalueen eristämistä ja puolustajien näännyttämistä.

Silti Venäjä tekee kaikkensa tuhotakseen puolustajat. Toverin mukaan tehdasaluetta on jyrätty mm. kymmeniä metrejä maan sisälle ennen räjähtämistä tunkeutuvilla pommeilla. Niillä saadaan ”jotain vaikutusta aikaiseksi”, mutta ei näköjään tarpeeksi.

Venäjällä ei mitä ilmeisemmin ole erikoisjoukkojakaan tätä ongelma ratkaisemaan.

– Erikoisjoukot ovat valmiuksiltaan parempia taktiseen taisteluun. Mutta venäläisillä ei ole erikoisjoukkoja, jotka ovat nimenomaan kaupunkitaisteluun koulutettuja, Toveri sanoo.

– Koska Venäjällä ei ole laadukasta jalkaväkeä – Tshetsheniassa se nähtiin – venäläinen perisynti on käyttää Spetsnaz-erikoisjoukkoja taisteluissa jalkaväen tapaan.

– Se on tyhmää. Erikoisjoukkosotilaan kouluttaminen on kallista ja heitä on vähän. Heidän tapattaminen jalkaväkitaistelussa on turhaa. Mutta sitä tehdään, kun ei parempaakaan ole.

Venäjällä on sotilastiedustelun (GRU) alaisia Spetsnaz-prikaateja, joita voidaan antaa sotilaspiirien käyttöön. Toverin mukaan ne eivät ole taidollisesti samalla tasolla kuin länsimaiset erikoisjoukot.

– KSSO on täysin ammattimainen, länsimaisten erikoisjoukkojen kopio. Joka on esikunnan johdossa oleva muutaman tuhannen sotilaan joukko.

– Ne pystyvät vaativiin operaatioihin, mutta se on pieni joukko. Mutta kopioija on aina kopioija.

Summa summarum, Pekka Toveri ei näe tehdasalueen puolustajilla olevan juurikaan toivoa.

– Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä Harkovan suunnassa. Heillä on jonkin verran voimaa irti, mekanisoituja panssariprikaateja, mutta ne on varattu Iziumin painopistetaisteluihin.

– Ei heillä ole kykyä etelässä tehdä vastahyökkäyksiä, joilla Mariupolin taistelijoita voitaisiin auttaa.

Yllä olevalla videolla Pekka Toverin koko analyysi Ukraina-studiosta (54 min).